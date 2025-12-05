Google Search 2025: लोगों ने 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? Dharmendra Death-IPL और Gemini AI तक, गूगल से पूछे ऐसे-ऐसे सवाल

Google Search 2025: साल 2025 जैसे लोगों के लिए नई एनर्जी और खुशी लेकर आया था. वैसे-वैसे ही अलग-अलग अनुभव के साथ खत्म होने वाला है. कुछ लोगों के लिए यह साल बहुत शानदार रहा है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा. ओवरऑल कहें तो साल 2025 लोगों के लिए ज्यादा खास नहीं रहा. हर साल की तरह इस साल 2025 में भी लोगों ने जमकर गूगल से सवाल किए. चलिए आपको बताते हैं कि 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया (google year in search 2025). लोगों ने 2025 में गूगल से पूछे कैसे सवाल?

2025 में गूगल पर क्या-क्या पूछा गया?

पेज ट्रैफिक के मुताबिक, 2025 में Google पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में पहले स्थान पर क्या देखें रहा. 2025 में लोगों ने सबसे ज्यादा गूगल से what to watch सवाल किया. इस सर्च क्वेरी से हर महीने 75 लाख ऑनलाइन सर्च क्वेरीज गूगल पर आती थीं. इसके बाद दूसरे नंबर पर "मेरा आईपी पता क्या है?" (what is my IP address) गूगल पर लोकप्रिय प्रश्न था, जिसकी औसतन 3.6 मिलियन मासिक ऑनलाइन क्वेरी होती थीं. इसके अलावा "मेरा रिफंड कहां है" (where's my refund), आपको कैसा लगा (how you like that), मैं कहां हूं (where am i) और तेजी से वजन कैसे कम करें (how to lose weight fast) आदि सवाल सबसे ज्यादा किए गए.

गूगल ने इस बार 'A to Z in Search 2025' नाम की एक दिलचस्प लिस्ट भी जारी की है. इस लिस्ट में भारत में हर अंग्रेजी अक्षर के साथ सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले ट्रेंड को शामिल किया गया है. इस लिस्ट में A नाम के सबसे ट्रेडिंग लिस्ट में 'सैयारा' की स्‍टारकास्‍ट अनिल पड्डा और अहान पांडे शामिल है. वहीं B के लिए ब्रायन जॉनसन का निखिल कामत का पॉडकास्ट सबसे ट्रेंड में रहा. C के लिए सीजफायर, D के लिए धर्मेंद्र, E पर अर्थक्वेक नियर मी और F पर फाइनल डेस्टिनेशन व फ्लडलाइटिंग जैसे ट्रेंड शामिल रहे.

इसके अलावा G के लिए गूगल जेमिनी सबसे ज्यादा सर्च रहा, H से हल्दी से जुड़े ट्रेंड, I पर IPL और J पर क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स, K के लिए कांतारा, L पर लबुबू, M पर महाकुंभ और N पर नैनो, O के लिए ऑपरेशन सिंदूर. P और Q दोनों अक्षरों पर फ़ू कॉक ट्रेंड रहा, R पर रणवीर अल्लाहबादिया, S पर स्क्विड गेम और सुनीता विलियम्स से जुड़ी चीजें सर्च की गई. T पर ठेकुआ और U के लिए उकडीचे मोदक सर्च किए गए, V पर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, W पर विमेन्स वर्ल्ड कप और वक्फ बिल ज्यादा सर्च किया गया. X पर एक्स का ग्रॉक टूल, Y पर यॉर्कशायर पुडिंग और Z पर ज़ुबिन गुर्ग गूगर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहे.