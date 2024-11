तवा पुराना हो गया है और रोटी बार-बार जल रही है तो बस ये 5 ट्रिक कर लीजिए, फिर आएंगी फुली रोटियां

Hacks to use old tawa; रोटी, चीला और दोसा जैसी चीजें बनाने के लिए तवे (Pan) का यूज किया जाता है. समय के साथ तवे पर ये चीजे जलने लगती हैं जिससे परेशानी होने लगती है. अधिकतर महिलाएं इस समस्या से परेशान होकर नया तवा खरीद लेती हैं. हालांकि किचन से जुड़े कुछ उपायों (Kitchen hacks) को अपनाकर पुराने तवे पर आसानी से बगैर जले चीजें बनाई जा सकती है. आइए जानते हैं तवे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय (Kitchen hacks for Pan) जिनकी मदद से नया तवा खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत…………

परेशानी का कारण

तवे पर रोटियों, चीले या दोसे के जलने या चिपकने कारण यह होता है कि तवे पर पहले बनाए गए चीजों के बचे हुए अंश चिपके रहते हैं जिसके कारण उस पर बनाई जाने वाली चीजें खराब होने लगती हैं. तवे की अच्छे से सफाई इस समस्या को खत्म कर देती है.

आटे से सफाई

तवे पर लगी चिकनाई को साफ करने के लिए आटे का यूज करना चाहिए. तवे पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल कर उसे अंगुलियों से रगड़कर साफ करें. आटे के साथ चिकनाई भी साफ हो जाएगी.

बासी ब्रेड से सफाई

तवे का साफ करने के लिए बचे हुए बासी ब्रेड का भी यूज किया जा सकता है. तवे पर रोटियां बनाने से हिल्के गर्म तवे को बासी ब्रेड से घिसकर साफ कर लें. तवे पर लगी चिकनाई और पहले बनाए गए भोजन के अंश अच्छी तरह साफ हो जाएंगे और रोटियां जलेंगी नहीं.

नमक से सफाई

लोहे के तवे पर अगर चीला और दोसे जैसी चीजे चिपकने लगे या जलने लगे तो नमक का उपाय करना चाहिए. इसके लिए हल्के गर्म तवे पर एक चम्मच नमक डालें और और उसे भुरा होने तक भूनें. इसके बाद नमक हटाकर कपड़े से तवे को पोंछ लें. अब तवे पर न तो रोटियां जलेंगी और न ही चिपकेंगी.

Photo Credit: iStock

तवे की सफाई पर ध्यान

तवे की सफाई का ध्यान रखने और इसके लिए आसान हैक्स को आजमाने से आपका तवा लंबे समय तक बेहतरीन रोटियां, चीला और दोसे बनाता रहेगा और आपको बार बार नया तवा नहीं खरीदना पड़ेगा.