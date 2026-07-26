Bottle Feeding के दौरान पैरेंट्स इन बातों का रखें ध्यान, एक्सपर्ट ने बताई 4 जरूरी टिप्स

छोटे बच्चों के विकास और पोषण के लिए छोटे बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन बोतल से दूध पिलाते समय की गई छोटी सी लापरवाही भी बच्चे की सेहत पर भारी पड़ सकता है. पेट में गैस, पेट दर्द या इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाने के लिए पैरेंट्स को खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. इसी कड़ी में आज हम आपको 4 ऐसी जरूरी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान माता-पिता को बच्चों को बोतल फीडिंग के दौरान रखनी चाहिए. इसकी जानकारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी है.

1. सही मात्रा में बनाएं दूध

बच्चों को सही से बोतल से फीडिंग कराने के लिए सही मात्रा में दूध बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. दूध में न तो ज्यादा पानी मिलाएं, न ही पाउडर. आप दूध बनाने के लिए 30mL पानी में 1 स्कूप पाउडर मिलाएं. डॉक्टर बताती हैं कि दूध बनाने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

2. बोतल को अच्छे से साफ करें

हर यूज के बाद बोतल को सही से धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए आप बोतल के सारे पार्ट्स को अलग करें और फिर नेचुरल चीजों से बने डिशवॉश लिक्विड की मदद से धो दें.

3. तापमान का रखें ध्यान

बच्चे को बोतल से दूध पिलाने से पहले तापमान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए आप बोतल से अपनी कलाई पर एक-दो बूंद दूध की डालकर देखें. अगर आपको दूध काफी गर्म महसूस होता है, तो तुरंत बच्चों को फीड न कराएं.

4. पुराना दूध न पिलाएं

कभी भी माता-पिता को छोटे बच्चों को बहुत देर का रखा हुआ दूध नहीं पिलाना चाहिए. एक्सपर्ट बताती हैं कि पुराने दूध में बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा हो सकता है. ऐसे में आप बच्चों को हमेशा गर्म दूध ही पिलाएं.

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