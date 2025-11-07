Ptm me kya puchna chahiye: पैरंट्स टीचर मीट‍िंंग में हर माता और प‍िता चाहते हैं क‍ि उन्‍हें एक मीट‍िंंग में ही पता चल जाए क‍ि उनका बच्‍चा क्‍लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है और जा‍ह‍िर सी बात है इसके ल‍िए उनके पास ऐसे सवाल होने जरूरी हैं. तभी शिक्षक अभिभावक बैठक में मुझे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? इस सवाल को लेकर परेशान होते हैं. सच तो ये है क‍ि आपके बच्चे का हर ग्रेड, हर एक्टिविटी और हर बिहैवियर सिर्फ स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखता है. यहां हम आपको हर उस सवाल का जवाब देंगे, जो हर माता प‍िता के जेहन में होता है. जिसमें उन्होंने पैरेंट्स के लिए पीटीएम (Parent Teacher Meeting) में पूछे जाने वाले 7 सबसे जरूरी सवाल बताए हैं. इन सवालों से सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं बल्कि आपके बच्चे के सोशल स्किल्स, क्लास में एंगेजमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. जानिए ये 7 सवाल क्या हैं.

पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी पेटीएम में पूछे जाने वाले जरूरी सवाल | Important questions to ask during a Parent-Teacher Meeting (PTM)

1. मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है और किस सब्जेक्ट में उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है?

सबसे पहला सवाल हर पैरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है. इससे आपको पता चलता है कि आपका बच्चा किन सब्जेक्ट्स में आसानी से सीख रहा है और किनमें उसे ज्यादा गाइड करने की जरूरत है. इससे आप होमवर्क और पढ़ाई की प्लानिंग बेहतर बना सकते हैं.

2. मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहैव करता है? क्या वह उन्हें हेल्प करता है या नहीं?

दूसरा सवाल बच्चे के बिहैवियर को लेकर है. इससे आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वह टीम वर्क में अच्छा है और सामाजिक माहौल में कितनी आसानी से एडजस्ट करता है.

3. क्या मेरा बच्चा क्लास में अपने बिलॉन्गिंग्स पर ध्यान रखता है या उसमें कुछ आनाकानी करता है?

तीसरा सवाल यह समझने में मदद करता है कि बच्चा क्लास के नियमों और अनुशासन का पालन कितना करता है. अगर बच्चे का ध्यान भटक रहा है और क्लास में नहीं लग रहा है तो आप घर पर कंसंट्रेशन सुधारने वाले उपाय कर सकते हैं.

4. क्या मेरा बच्चा क्लास में ध्यान से सुनता है और उसमें एक्टिविली पार्टिसिपेट करता है?

चौथा सवाल क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेकर है. इससे पता चलता है कि बच्चा क्लास में कितनी सक्रियता दिखाता है, क्या वह सीखने में इंटरेस्ट रखता है और क्या वह असाइनमेंट्स और क्लास एक्टिविटीज में भाग लेता है.

5. क्या मेरा बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना पसंद करता है?

यह सवाल किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. इससे आप बच्चे के टैलेंट और इंटरेस्ट को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चों की ग्रोथ, टीम स्किल और क्रिएटिविटी बेहतर होती है.

6. हम पैरेंट्स आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं?

यह सवाल बताता है कि आप बच्चे की पढ़ाई और व्यवहार में कैसे हेल्प कर सकते हैं. इसे लेकर टीचर्स आपको स्पेसिफिक टिप्स और सलाह देंगे, जिससे आप घर पर बच्चे की ज्यादा मदद कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं.

7. ऐसी कौन सी चीज है, जो हमें अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए?

यह सवाल आपको सीधे टीचर्स से बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी उपाय और गाइडलाइन पता करने में मदद करता है. कई बार शिक्षक छोटे-छोटे सलाह देते हैं, जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं.

ये सवाल क्यों जरूरी हैं

माया यादव का कहना है कि अगर पैरेंट्स इन सवालों को PTM में पूछते हैं, तो उन्हें अपने बच्चे की एकेडमिक कंडीशन, सोशल बिहैवियर और इंटरेस्ट्स की जानकारी मिलती है. इससे आप बच्चे के घर पर स्टडी, पर्सनल ग्रोथ के लिए सही कदम उठा सकते हैं. इन सवालों से न सिर्फ टीचर्स और पैरेंट्स में बॉन्डिंग बढ़ती है, बल्कि बच्चे की ग्रोथ होती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है.