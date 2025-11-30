विज्ञापन

बच्चे के सिर को गोल कैसे करें? बच्चे के सिर को गोल करने के लिए मालिश कैसे करें, जान‍िए यहां

छोटे बच्चे का सिर गोल कैसे करें? नए माता-पिता हैं और आपको पता नहीं है क‍ि छोटे बच्‍चे का स‍िर कैसे गोल करें तो हर मां को करना चाह‍िए. बच्‍चे का स‍िर एकदम हो जाएगा गोल.

बच्चे का सिर गोल होने में कितना समय लगता है?

Bache ka sir gol kaise kare: नए माता पिता के लिए अपने बच्चे का ध्यान रखना खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी लाता है. खासतौर पर जब बात नवजात के सिर (Bachche Ka Sir Gol Kaise Rakhen) की शेप की आती है. तो कई पैरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि कहीं सिर चपटा न हो जाए. असल में जन्म के बाद शुरुआती महीनों में बेबी की हड्डियां (Newborn Care Tips) बहुत नरम होती हैं और ज़्यादा समय एक ही पोजिशन में रहने से सिर के एक हिस्से पर लगातार दबाव पड़ सकता है. हालांकि, थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से इसे आसानी से रोका जा सकता है.

ऐसे गोल रहेगा बेबी का सिर (Tips To Keep Your Baby Head Round)

सोने की पोजिशन बदलते रहें (Keep changing your sleeping position)

बेबी जब भी सोने जाए, हर बार उसकी गर्दन और सिर की दिशा बदलते रहें. एक बार दाईं तरफ, अगली बार बाईं तरफ. इससे सिर के एक ही हिस्से पर लगातार दबाव पड़ने से बचाव होता है और शेप भी बैलेंस रहता है. ये छोटा सा बदलाव चपटे सिर (Flat Head Syndrome) का रिस्क काफी हद तक कम कर देता है.

बच्चे के सिर को गोल करने के लिए मालिश कैसे करें?


अपने बच्चे को पीठ के बल किसी आरामदायक सतह पर लिटाकर माल‍िा शुरुआत करें. अपनी उंगलियों से उसके सिर के चपटे हिस्से पर गोलाकार डायरेक्‍शन में धीरे से मालिश करें. हल्के हाथों से दबाव डालें और घुमाते हुए माल‍िश करते जाएं. 
 

दिन में कुछ समय टमी टाइम दें (Give tummy time sometime during the day)

बेबी को दिन में 2 से 3 बार कुछ मिनट के लिए पेट के बल लिटाएं. ध्यान रहे ये सिर्फ तभी करें जब बच्चा पूरी तरह जागा हो और आप पास ही मौजूद हों.

टमी टाइम से:

• गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं

• सिर उठाने की क्षमता बढ़ती है

• लगातार पीठ के बल लेटे रहने से होने वाला दबाव कम होता है

ये एक मज़ेदार एक्टिविटी भी बन सकती है, जिसमें बच्चा आसपास का माहौल देखकर खुश भी होता है.

बेबी को ज्यादा समय अपनी गोद में रखें

क्रिब, कार सीट, प्रैम या स्विंग में बच्चे को लंबे समय तक एक ही पोज़िशन में न छोड़ें. कोशिश करें कि दिन में कई बार उसे गोद में उठाएं, कंधे पर रखें, या हल्का सा टहलाएं.

इससे

• सिर के एक हिस्से पर दबाव नहीं बनता

• बच्चा ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है

• बॉडी का नैचुरल शेप बेहतर तरीके से विकसित होता है

क्या न करें

• सिर को जोर से दबाएं या मसाज न करें. नवजात का स्कल बहुत नाज़ुक होता है, ऐसे में ज़्यादा दबाव नुकसान पहुंचा सकता है.

• हेड शेपिंग पिलो से बचें. कई मार्केटिंग क्लेम्स के बावजूद, ऐसे पिलो बच्चे की सांस और गर्दन की पोज़िशन को प्रभावित कर सकते हैं.

