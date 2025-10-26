चेहरे के लिए किसी जादू से कम नहीं है इस हरे पत्ते का पेस्ट, शीशे सी चमक जाएगी स्किन

प्रदूषण, स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइस और बढ़ती उम्र का असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर ही दिखाई देता है. इससे स्किन बेजान और थकी हुई नजर आने लगती है. साथ ही इसके रिजल्ट में स्किन की समस्याएं जैसे झुर्रियां, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, मुंहासों का सामना करना पड़ता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग लाखों रुपये का ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय बहुत काम के साबित होते हैं. अगर आप भी त्वचा संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको ऐसे हरे पत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पेस्ट किसी जादू से कम नहीं है और इससे स्किन से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं.

प्रकृति में कई सारी ऐसी चीज हैं तो सेहत और शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होती हैं. इसी में से हैं पपीते के पत्ते. इसमें कई सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और जादूई साबित होते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि इसमें एंटी-ऑक्सिडेंट्स, विटामिन A, C और E जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्किन को जवां बनाए रखते हैं. अब जानते हैं इसका पेस्ट कैसे बनाएं और इस्तेमाल कैसे करें?

पेस्ट बनाने के लिए सामग्री

पपीता के पत्ते

पानी

1 चम्मच शहद

1 चम्मच बेसन

इस पेस्ट को बनाने के लिए आप पपीते का पत्ता लें और छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर मिक्सी में पानी के साथ पीस लें. इस पेस्ट को मिक्सी से निकालें और छानकर रस अलग कर लें. इसके बाद रस में एक चम्मच शहद और एक चम्मच बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 20 मिनट लगाकर छोड़ दें और फिर धो लें.

पपीते के पत्ते में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म कर देते हैं. इसके अलावा ये पेस्ट लगाने से पिंपल के निशान, झुर्रियां, दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं. इससे त्वचा साफ, निखरी और ग्लोइंग बना जाती है. इसको लगाने से आपकी स्किन शीशे की तरह चमकने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.