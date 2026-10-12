पानी की बोतल के ढक्कन को साफ करने का क्या तरीका है? बोतल के ढक्कन को कैसे साफ करें, जानिए

पानी की बोतल को रोज धोना अच्छी आदत है, लेकिन क्या आप उसके ढक्कन की भी अच्छी तरह सफाई करते हैं. अक्सर लोग बोतल तो साफ कर लेते हैं, लेकिन ढक्कन के कोनों, छोटे छेदों और रबर की सील को नजरअंदाज कर देते हैं. इन जगहों पर नमी, लार और गंदगी जमा हो सकती है जिससे बदबू और फफूंदी की समस्या हो सकती है. ऐसे में सिर्फ बोतल धोना काफी नहीं है, ढक्कन की सफाई भी जरूरी है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से आप इसे साफ रख सकते हैं. आइए जानते हैं सही तरीका.

गुनगुने पानी और साबुन से करें सफाई

जानकारी के अनुसार, बोतल के ढक्कन को साफ करने का सबसे आसान तरीका गुनगुने पानी और बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करना है. सबसे पहले ढक्कन को बोतल से अलग करें. अगर उसमें रबर की सील या दूसरे हिस्से निकलते हैं तो निर्माता के निर्देशों के मुतााबिक उन्हें अलग करें. अब ढक्कन को साबुन वाले पानी में धोएं और अच्छी तरह कुल्ला करें. बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे कुछ प्लास्टिक के ढक्कन खरााब हो सकते हैं.

छोटे हिस्सों की सफाई के लिए इस्तेमाल करें ब्रश

ढक्कन के कोनों और छोटे छेदों तक हाथ से पहुंचना मुश्किल होता है. ऐसे में साफ टूथब्रश या बोतल साफ करने वाला छोटा ब्रश काम आ सकता है. ब्रश पर थोड़ा साबुन लगाकर किनारों और सील के आसपास हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. सफाई के लिए इस्तेमाल होने वालाा ब्रश अलग रखें और उसे भी नियमित रूप से साफ करें.

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बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल कब करें?

अगर ढक्कन से बदबू आ रही है तो पहले उसे साबुन से अच्छी तरह धोएं. जरूरत पड़ने पर निर्माता के निर्देशों के अनुसार बेकिंग सोडा के हल्के घोल से सफाई कर सकते हैं. सफेद सिरके का इस्तेमाल भी कुछ सतहों पर कियाा जा सकता है, लेकिन पहले ढक्कन के मटीरियल की अनुकूलता जांच लें. ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा या सिरका हर तरह के कीटाणुओं को खत्म करने का भरोसेमंद विकल्प नहीं है. इन्हें दूसरे क्लीनर के सााथ न मिलाएं.

ढक्कन को साफ करने के बाद क्या करें

धोने के बाद ढक्कन को साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें और पूरी तरह हवा में सूखने दें. नमी रहते ही उसे बोतल पर बंद न करें. रोजाना इस्तेमाल होने वाली बोतल और उसके ढक्कन को नियमित रूप से साफ करें. अगर ढक्कन में दरार हो, रबर की सील खराब हो जााए या सफाई के बाद भी फफूंदी और बदबू बनी रहे, तो उसे बदल देना बेहतर है.

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