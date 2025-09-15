कच्चा प्याज खाने के बाद मुंह से बदबू आ रही है? अपनाएं ये तरीका, लोग रोक कर पूछेंगे आपका Secret

Natural way to get rid of onion breath: कच्चा प्याज हमारे खाने का स्वाद दोगुना कर देता है और सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद सल्फर, पोटेशियम और जिंक हमारे ब्लड वेसल्स को साफ रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, लेकिन, इस हेल्दी सब्ज़ी की एक बड़ी प्रॉब्लम है...मुंह से आने वाली तेज़ बदबू, जो आपके कॉन्फिडेंस को पल भर में गिरा सकती है. चाहे ऑफिस मीटिंग हो या दोस्तों के बीच बातचीत, प्याज की स्मेल आपको असहज बना सकती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो यहां कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे दिए गए हैं, जो तुरंत प्याज की बदबू को खत्म कर देंगे.

नींबू या सिरके में भिगोएं प्याज (mouth freshener home remedies)

खाने से पहले प्याज को कुछ मिनटों के लिए नींबू के रस या सिरके में डुबोकर रखें. इससे प्याज के एक्टिव इंग्रीडिएंट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बदबू कम हो जाती है. यही कारण है कि कई रेस्टोरेंट्स में प्याज सिरके में परोसा जाता है. ऐसा करने से आप बिना टेंशन प्याज खा सकते हैं और सांस से बदबू भी नहीं आएगी.

प्याज खाने के बाद मुंह की बदबू कैसे दूर करें (Saunf Chabana – Natural Freshener)

सौंफ अपने एरोमेटिक गुणों की वजह से एक नैचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करती है. प्याज खाने के बाद एक मुट्ठी सौंफ चबाने से मुंह में लार बनती है और बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम हो जाती है. इससे न सिर्फ प्याज की गंध दूर होती है, बल्कि आपकी सांस से ताज़गी भी आती है.

प्याज की बदबू से छुटकारा पाने के तरीके (Elaichi Chabana – Best Oral Care)

इलायची एक ऐसा मसाला है, जो आपके ओरल हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है. प्याज खाने के बाद इलायची चबाने से बैक्टीरिया शांत हो जाते हैं और बदबू गायब हो जाती है. साथ ही यह पाचन एंज़ाइम्स को एक्टिवेट करके डाइजेशन भी बेहतर बनाती है, यानी इलायची खाने से आपको दो फायदे एक साथ मिलते हैं....फ्रेश ब्रेथ और हेल्दी डाइजेशन.

