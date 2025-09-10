Making toothpaste with baking soda and hydrogen peroxide : बच्चों से लेकर बड़ों तक सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टूथपेस्ट से आप रोजाना ब्रश करते हैं, वही आपकी दांतों की दुश्मन भी बन सकता है.मार्केट में उपलब्ध ज्यादातर टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल्स, फ्लोराइड और कृत्रिम एजेंट्स होते हैं, जो मसूड़ों में जलन, छाले, बदबूदार सांस और यहां तक कि पेट की समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं. अगर आप लंबे समय से इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अब नेचुरल होममेड टूथपेस्ट (Chemical free toothpaste banane ka tarika in Hindi) अपनाने का समय आ गया है. न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा (Nutritionist Dimple Jangra) ने घर पर टूथपेस्‍ट बनाने का तरीका बताया है, जो दांतों में कीड़ा नहीं लगने देगा और दांतों पर कभी पीलापन नहीं आएगा. इसके अलावा सांसों से आने वाली गंदी बदबू भी हमेशा के ल‍िए दूर हो जाएगी. यह न सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है, बल्कि उन्हें मजबूत और चमकदार (Homemade toothpaste benefits in hindi) भी बनाता है. सबसे बड़ी बात इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर टूथपेस्ट (Ghar par toothpaste kaise banaye) बनाने का तरीका.

होममेड टूथपेस्ट क्यों चुनें (Why Choose Homemade Toothpaste)

मार्केट में हजारों ब्रांड मौजूद हैं, लेकिन उनमें छिपे केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स लंबे समय में आपके ओरल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से बना हुआ टूथपेस्ट आपको कैविटी और दांतों की सड़न से सुरक्षा, मसूड़ों से खून आना और सूजन में राहत, सांसों की दुर्गंध से छुटकारा, हेलिटोसिस जैसी गंभीर समस्या की रोकथाम और दांतों की प्राकृतिक चमक देता है. इसलिए इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

बादाम और अखरोट को कितनी देर भिगोना चाहिए? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया किस ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने से क्या फायदे मिलते हैं

घर पर नेचुरल टूथपेस्ट बनाने के इंग्रीडिएंट्स (Homemade Toothpaste Ingredients)

कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले- 250 ग्राम

लौंग का तेल- 5 मिलीलीटर (ml)

टीट्री ऑयल- 5 मिलीलीटर

बेकिंग सोडा- 5 ग्राम

समुद्री नमक (Sea Salt)- 1 या 2 चुटकी

पानी- जरूरत के अनुसार

घर पर टूथपेस्ट बनाने का तरीका (Homemade Toothpaste Recipe)

एक साफ बाउल में कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले डालें.

इसमें लौंग का तेल और टी ट्री ऑयल मिलाएं.

अब बेकिंग सोडा और समुद्री नमक डालें.

थोड़ा-सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और रोजाना ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करें.

इस टूथपेस्ट में यूज इंग्रीडिएंट्स के फायदे (Homemade Toothpaste Ingredients Benefits)

1. कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले (Calcium Bentonite Clay)

इसे प्राकृतिक डिटॉक्स एजेंट कहा जाता है, क्योंकि यह मुंह से टॉक्सिन्स और हानिकारक बैक्टीरिया को सोखकर बाहर निकाल देता है. इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम दांतों की मजबूती और रीमिनरलाइजेशन में मदद करते हैं. यह मुंह का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, जिससे कैविटी और दांतों की सड़न से बचाव होता है.

2. लौंग का तेल (Clove Oil)

लौंग का तेल प्राचीन समय से नेचुरल पेनकिलर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है. इसमें मौजूद यूजेनॉल मसूड़ों की सूजन, दर्द और इंफेक्शन को कम करता है. यह दांतों में होने वाले कीड़े यानी कैविटी और बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी बचाव करता है. नियमित इस्तेमाल मसूड़ों को मजबूत और हेल्दी रखता है.

3. टी ट्री ऑयल (Tea Tree Oil)

टी ट्री ऑयल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं. यह बदबूदार सांस (Bad Breath) की समस्या को कम करता है. मसूड़ों को इंफेक्शन और खून आने की परेशानी से बचाता है. दांतों को नेचुरल तरीके से क्लीन और हेल्दी बनाए रखता है.

4. बेकिंग सोडा (Baking Soda)

बेकिंग सोडा को नेचुरल व्हाइटनिंग एजेंट माना जाता है. यह दांतों पर जमी प्लाक और दाग-धब्बों को धीरे-धीरे हटाता है. मुंह का एसिड न्यूट्रलाइज कर कैविटी बनने से रोकता है. इसके इस्तेमाल से दांत नेचुरली चमकदार और साफ हो जाते हैं.

5. सी सॉल्ट (Sea Salt)

सी सॉल्ट में भरपूर मिनरल्स होते हैं जो दांतों और मसूड़ों की मजबूती बढ़ाते हैं. यह मसूड़ों की सूजन कम करने और खून बहने की समस्या को कंट्रोल करने में मदद करता है. नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम कर मुंह के बैक्टीरिया को कम करता है. इसके नियमित उपयोग से मसूड़े टाइट और दांत मजबूत बने रहते हैं.

किन समस्याओं से मिलेगी राहत (Which Problems Will Get Relief)

दांतों में कैविटी

मसूड़ों की सूजन और खून आना

बदबूदार सांस

पीले दांत

बार-बार होने वाले मुंह के छाले

ओरल हेल्थ का कनेक्शन हार्ट डिजीज, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से भी है.