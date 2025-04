फैशन ही नहीं साइंस से भी जुड़ी हैं नोज पियर्सिंग, जानिए नाक छिदवाने के ढेर सारे फायदे

Nose Piercing Health Benefits: नाक छिदवाना यानी नोज पियरसिंग (benefits of nose piercing on left side) भारतीय परंपरा का हिस्सा है. आपने अपने घर में कई महिलाओं को नोज पिन पहने देखा होगा. महिलाएं परंपरा के साथ साथ नोज पिन को फैशन और ब्यूटी के लिए भी पहनती हैं. नए दौर में नोज पिन के साथ साथ नाक की बाली और नथ भी फैशन में आ गए हैं. आप और हम भले ही नोज पियरसिंग को फैशन और ब्यूटी समझते हैं लेकिन इसे आयुर्वेद में सेहत (nose piercing health benefits for Women) से जोड़कर देखा जाता है. जी हां नाक छिदवाना केवल फैशन से जुड़ा मसला नहीं है, इससे सेहत को भी ढेर सारे फायदे मिलते हैं. चलिए जानते हैं कि नाक छिदवाने और नोज पिन पहनने से सेहत (health benefits of benefits nose piercing) को किस तरह के फायदे मिलते हैं.

पीरियड के दर्द में आराम (Nose Piercing is good in Periods Pain)



नाक छिदवाने को एक्यूपंचर पद्वति के तहत गिना जाता है. शरीर के विशेष अंगों पर नाक में छेद करने पर सेहत को कई तरह से फायदे होते हैं. आयुर्वेद में कहा गया है कि नाक छिदवाने से महिलाओं को पीरियड्स के दर्द में काफी आराम मिलता है. हर माह पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में होने वाला दर्द इस पियरसिंग से कम होता है, क्योंकि बाएं नथुने की कुछ नसें पेट के निचले हिस्से में मौजूद ओवरी से जुड़ी होती हैं. इसलिए नोज पियरसिंग की मदद से पीरियड्स पेन और क्रैंप में आराम मिलता है.

डिलीवरी के दौरान फायदा (Nose Piercing is good for Child Birth)



अगर बाएं नथुने में सही जगह नोज पियरसिंग करवाई जाए तो महिलाओं को डिलीवरी के दौरान काफी आसानी होती है. चूंकि बाएं नथुने की नसें ओवरी से जुड़ी होती हैं, इसलिए खास बिंदू पर नोज पियरसिंग से डिलीवरी के दर्द में राहत मिलती है और इस प्रक्रिया में आसानी भी होती है. ये नसें उन बिंदुओं पर प्रेशर बनाती हैं जो प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले हार्मोन का उत्पादन करते हैं.

नोज पियरसिंग से माइग्रेन और साइनस में राहत (Nose Piercing Benefit in Migraine and Sinus)

हेल्थ एक्सपर्ट नोजपियरसिंग को एक्यूपंचर विधि मानते हैं, इसे करवाने से शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बूस्ट होती है. नोज पियरसिंग करवाने से माइग्रेन के दर्द में काफी राहत मिलती है.इससे दिमाग शांत होता है और फोकस भी इंप्रूव होता है. इतना ही नहीं नोज पियरसिंग इम्यूम सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बूस्ट करती है. आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि नोज पियरसिंग की मदद से साइनस की परेशानी से भी निजात पाई जा सकती है. अगर आप पुराने साइनस से गुजर रहे हैं या बार बार नाक में इंफेक्शन होता है, तो ऐसे में नोज पियरसिंग की मदद से आपको राहत मिल सकती है.

शरीर के दर्द में मिलती है राहत (Nose Piercing is Good for Body Pain)

नाक छिदवाने से शरीर के कई अंगों में दर्द से राहत मिलती है. इससे शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर प्रेशर पड़ता है जो दर्द कम करने वाले हार्मोन का उत्पादन करते हैं. इससे शरीर का दर्द कम होने लगता है. जिस तरह एक्यूपंचर में दर्द से राहत दिलाने के लिए कई तरह के बिंदू बताए गए हैं, नोज पियरसिंग भी उसी का हिस्सा कही जाती है. इसकी मदद से न केवल ओवरी यानी गर्भाशय में दर्द से राहत मिलती है बल्कि शरीर प्रजनन हार्मोन भी उत्तेजित होते हैं.

सोने और चांदी की नथ और बाली के फायदे (Gold and Silver Nose Pin benefits)

अक्सर महिलाएं सोने, चांदी और हीरे को नोज पियरसिंग में इस्तेमाल करती हैं.

इन धातुओं को नथ, बाली, लौंग आदि के रूप में नाक में पहना जाता है.

आयुर्वेद में कहा गया है कि इन धातुओं में नेचुरल हीलिंग पावर होती है जो सेहत को कई रूपों में फायदे पहुंचाती है.

इन धातुओं की मदद से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.