तवा से काली परत कैसे हटाए? इस चीज से 5 मिनट में काली परत हो जाएगी गायब, अपनाएं यह असरदार तरीका

Best Tricks to Clean Iron Tawa: घर में रोटियों और पराठों के लिए इस्तेमाल होने वाला लोहे का तवा हमारी किचन का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन जब तवे पर जिद्दी काली परत जम जाए, तो उसे साफ करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. किनारों पर जमी गंदगी तो ऐसे लगता है कि हाथ भी काम नहीं आते. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यूट्यूबर बीना पाटिल ने एक ऐसा आसान और समय बचाने वाला तरीका (Kitchen Tips to Maintain Iron Tawa for Daily Use) बताया है, जिससे आपका तवा (Tawa Cleaning Hacks for Stubborn Dirt and Stains) मिनटों में चमकने लगेगा. आइए जानते हैं ये आसान और असरदार तरीके, जो आपकी किचन लाइफ को बेहद आसान (Homemade Tricks to Make Iron Tawa Soft and Shiny) बना देंगे.

अमरूद का पेड़ कैसे लगाना चाहिए? अमरूद का पेड़ कितने दिन में तैयार होता है, जान‍िए यहां पर

1. आग पर सीधा जलाकर सफाई का तरीका (Direct Burning Method)

तवे को उल्टा करके धीमी आंच पर रखें.

धीरे-धीरे तवे को घुमाते रहें, ताकि पूरी काली परत जलकर राख बन जाए.

गैस बंद करें और तवे को हल्का ठंडा होने दें.

अब तवे की जमी काली परत को चम्मच या कालू की मदद से आसानी से खुरच लें.

बचा हुआ कालीख स्टील वूल या स्क्रबर से रगड़ें.

अंत में लिक्विड डिशवॉश से धोकर साफ करें.

2. बेकिंग सोडा और नींबू वाला तरीका (Baking Soda and Lemon Method)

अगर आप तवे को बिना जलाए साफ करना चाहते हैं, तो ये तरीका बेहद कारगर है.

2-3 चम्मच बेकिंग सोडा लें और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं.

इस पेस्ट को तवे की काली परत पर लगाएं.

आधा नींबू पेस्ट पर घिसें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें.

स्क्रबर या स्पंज से रगड़कर तवे को साफ करें.

यह तरीका खासकर हल्की जमी गंदगी के लिए सबसे बढ़िया है.

3. सिरका और नमक का जादू (Vinegar and Salt Method)

एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं.

इस मिश्रण को तवे के किनारों पर स्प्रे करें.

ऊपर से थोड़ा-सा नमक छिड़कें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें.

स्पंज या स्क्रबर से रगड़कर तवे को साफ करें.

यह मिश्रण तवे की जिद्दी गंदगी को हटाने के साथ-साथ तवे को चमकदार भी बनाता है.

Photo Credit: istock

रोजाना की देखभाल भी जरूरी है

तवे पर काली परत जमा होने का सबसे बड़ा कारण है रोजाना सही तरीके से सफाई न करना. रात में तवे को सीधे साफ न करें. सुबह रोटियां बनाने से पहले तवे को हल्का सा पोंछ लें. तवे को साफ करने के बाद थोड़ा सा तेल लगाना न भूलें, इससे जंग नहीं लगेगी. याद रखें छोटे-छोटे स्टेप्स रोजाना फॉलो करने से तवा हमेशा नया सा लगेगा और सफाई में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.