How To Grow Guava In Pot: फलों में अमरूद भी एक खास स्थान रखता है. अमरूद खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसके कई फायदे भी होते हैं. सबसे अहम यह है कि इसमें विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट (Immunity Booster) करती है. कैसा होगा अगर आप अपने ही घर में अमरूद का पौधा लगा लें. (how to grow guava at home) वैसे आपने देखा भी होगा कि कई लोगों के घर के आंगन में अमरूद का पेड़ जरूर होता है. अगर आप ताजे और केमिकल फ्री अमरूद का स्वाद चखना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं घर में अमरूद (Guava) का पौधा गमले में कैसे लगाना है और इसकी देखभाल कैसे करनी है. अमरूद के पौधे में कितनी मिट्टी, धूप और पानी देना है, आइए विस्तार से जानते हैं.

घर में कैसे लगाएं अमरूद पेड़ | How to grow guava tree at home





अगर आप इस ट्रिक को अपना लेंगे तो आपके अमरूद के पौधे पर हमेशा फल लटके रहेंगे और यह जल्दी-जल्दी भी बढ़ेगा. सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी है. मिट्टी में अच्छे से खाद या फिर गोबर को अच्छे से मिक्स कर लें. ध्यान रहे मिट्टी ज्यादा चिकनी और रेत वाली ना हो. अगर मिट्टी ज्यादा सख्त है, तो उसमें खाद के साथ रेत मिलाकर उसे भुरभुरी कर सकते हैं, इससे वो पौधों की जड़ों में आसानी से प्रवेश कर सकेगी.



ऐसे गमले का करें चुनाव



गमले का साइज 14 से 16 इंच का होना चाहिए. इससे पौधे की जड़े आसानी से फैलने लगेंगी. गमले के नीचे छेद जरूर होना चाहिए, इससे गमले में पड़ा पानी सड़ने के बजाय उस छेद से निकल जाएगा.



कैसे लगाएं पौधा?



नर्सरी से एक हेल्दी और नॉन-बैक्टीरियल अमरूद का पौधा लाएं. नहीं तो आप अमरूद के बीज भी खरीदकर ला सकते हैं. गमले में पहले मिट्टी डालें, और पौधे को बीच में खड़ा करें, और फिर चारों ओर से उस मिट्टी से कवर कर लें और मिट्टी को हल्का-हल्का दबा लें, ताकि पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहे.



पानी और धूप

इसके बाद थोड़ा पानी डालें और इसे धूप में रखें, क्योंकि यह धूप में जल्दी बढ़ता है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां, दिन में 4 से 5 घंटे तक उस पर धूप पड़े.



खाद और कैसे करें देखभाल?

इतना करने के बाद के हर 20 से 25 दिनों में इसके ऑर्गेनिक खाद डालते रहे. इससे पौधे को भरपूर पोषण मिलता रहेगा. अगर पौधे के पत्ते में कीड़े लग जाते हैं तो उस पर नीम के पत्ते का इस्तेमाल करें.