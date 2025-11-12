Is it bad to wash private parts with soap : अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि वहां नीचे की सफाई के लिए स्पेशल साबुन, स्प्रे या वॉश जरूरी हैं. लेकिन यूके के मशहूर डॉक्टर आमिर खान ने इस सोच को पूरी तरह गलत बताया है. डॉ. आमिर खान (Dr Amir Khan) यूनाइटेड किंगडम के एक जाने-माने जनरल प्रैक्टिशनर यानी फैमिली डॉक्टर हैं, जो नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के साथ काम करते हैं. उन्होंने कहा कि वजाइना एक ऐसा अंग है जो खुद अपनी सफाई करना जानता है. किसी भी तरह के खुशबूदार साबुन या फेमिनिन वॉश का इस्तेमाल इसकी नैचुरल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. यानी साफ-सफाई के नाम पर ओवरकेयर करना उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है.

अलसी के बीज सुबह या रात कब खाने चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें 1 दिन में अलसी के बीज कितने खाने चाहिए

Myth: वजाइना को साफ रखने के लिए स्पेशल साबुन और स्प्रे जरूरी हैं

Fact: वजाइना खुद अपनी सफाई करती है. कई महिलाएं मानती हैं कि वहां की सफाई के लिए खास साबुन या फेमिनिन वॉश का इस्तेमाल करना जरूरी है. लेकिन डॉक्टर आमिर खान ने इस सोच को गलत बताया है. उनका कहना है कि वजाइना एक सेल्फ-क्लीनिंग ऑर्गन है, यानी यह खुद अपनी सफाई करना जानती है. सुगंधित साबुन या स्प्रे इसके नैचुरल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए महंगे वॉश छोड़िए और बस सादे पानी से सफाई कीजिए.

Myth: डिस्चार्ज होना इंफेक्शन की निशानी है

Facts: यह हेल्दी वजाइना का संकेत है. अक्सर महिलाएं डिस्चार्ज देखकर डर जाती हैं और इसे बीमारी समझ लेती हैं. जबकि यह शरीर का सामान्य और जरूरी प्रोसेस है. डॉक्टर खान बताते हैं कि हल्का, सफेद या पारदर्शी डिस्चार्ज वजाइना को हेल्दी रखता है. हां, अगर डिस्चार्ज का रंग, गंध या टेक्सचर अचानक बदल जाए, तब जांच जरूरी है. वरना यह किसी खतरे की निशानी नहीं बल्कि शरीर का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है.

Myth: वजाइना से आने वाली गंध मतलब सफाई की कमी

Fact: हर वजाइना की अपनी नेचुरल खुशबू होती है. कई महिलाएं सोचती हैं कि अगर वहां से गंध आती है तो इसका मतलब है कि वे साफ नहीं हैं. लेकिन डॉक्टर खान कहते हैं कि हर वजाइना की एक नैचुरल खुशबू होती है, जो पूरी तरह सामान्य है. जब तक गंध बहुत तेज या असामान्य न हो जाए, तब तक चिंता की कोई बात नहीं. शरीर की नेचुरल खुशबू को छिपाने के लिए सेंटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल उल्टा नुकसानदायक हो सकता है.

Myth: टैम्पॉन शरीर के अंदर खो सकता है

Facts: सर्विक्स एक बंद दरवाजे की तरह काम करता है. कई महिलाएं डरती हैं कि टैम्पॉन शरीर के अंदर कहीं खो न जाए. डॉक्टर खान ने बताया कि ऐसा कभी नहीं होता. वजाइना के टॉप पर मौजूद सर्विक्स एक बंद दरवाजे की तरह होता है, जिससे कुछ भी आगे नहीं जा सकता. अगर टैम्पॉन ऊपर फंस जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर आसानी से निकाल सकते हैं. खुद से कोई कोशिश करना नुकसानदायक हो सकता है.

डॉक्टर की सलाह

डॉ. आमिर खान की सबसे अहम सलाह यही है, अपने शरीर पर भरोसा रखिए. वजाइना लाखों सालों से खुद की देखभाल कर रही है. इसलिए किसी महंगे प्रोडक्ट या ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय, सादगी और नेचुरल केयर को अपनाइए.