बच्चे के जन्म के तुरंत बाद क्यों पहनाया जाता है पुराना कपड़ा, ये है इसके पीछे का साइंस

New born baby clothes : भारतीय घरों में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नए नहीं बल्कि पुराने कपड़े पहनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. हालांकि इसको धार्मिक मान्यताओं (religious beliefs) से जोड़ा जाता है जबकि इसके पीछे साइंस (science between new born baby dressing) है. नवजात शिशु को जन्म के बाद कुछ दिनों तक पुराने कपड़े (old clothes) पहनाने के पीछे सेहत से जुड़े कारण होते हैं जिनके बारे में हम आपको आर्टिकल में बताने जा रहे हैं.

Janmashtami 2024 Bhog : शेफ से जानिए जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी तैयार करने की आसान रेसिपी

न्यू बॉर्न बेबी को क्यों पहनाते हैं पुराने कपड़े : Why do we make new born babies wear old clothes?

दरअसल ,पुराने कपड़े कई बार धुल चुके होते हैं जिससे वो मुलायम (soft clothes) हो जाते हैं. बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है इसलिए उन्हें आरामदायक कपड़े पहनाए जाते हैं जिससे उनको कंफर्ट फील हो.

नए कपड़े बिना धोए पहना दिए जाते हैं जिससे इंफेक्शन (infectious di) हो सकता है. क्योंकि उनमें कई तरह के वायरस हो सकते हैं. वहीं, पुराने कपड़े पहनाने से बच्चे वायरल बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि इन्हें बच्चे के जन्म से पहले अच्छे से धो और सुखाकर रख लिया जाता है.