Navratri Alata Designs: इस नवरात्रि पैरों में लगाएं 'सुहाग की निशानी' आलता के ये यूनिक डिजाइन्स

Navratri Special Alata Designs: नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा का माहौल होगा. इस पावन अवसर पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, जिसमें पैरों पर आलता लगाना बेहद खास माना जाता है.

आलता को सुहाग और शुभता की निशानी समझा जाता है. यही वजह है कि महिलाएं इसे त्योहारों पर ज़रूर लगाती हैं.

आलता के लेटेस्ट डिजाइन (Alta Designs for Navratri)

आजकल आलता सिर्फ सिंपल रंग नहीं रहा, बल्कि इससे पैरों पर खूबसूरत डिजाइन और पैटर्न भी बनाए जाते हैं. आइए देखते हैं कुछ लेटेस्ट डिजाइंस:

Floral Pattern (फ्लोरल पैटर्न) – पैरों के पंजे पर बड़ा फूल बनाकर उसके आसपास छोटे-छोटे फूल और पत्तियां जोड़ें. यह डिजाइन पूजा और उत्सव दोनों के लिए परफेक्ट है.

Moon & Stars (चांद-तारे वाला डिजाइन) – आलता से गोल आकार में चांद बनाकर आसपास तारे सजाएं. नवरात्रि में यह शुभ माना जाता है और पैरों को अनोखा लुक देता है.

Petal Style (पंखुड़ी डिजाइन) – बीच में बिंदी बनाकर उसके चारों ओर पंखुड़ी जैसी आकृति सजाएं. यह पैरों को पारंपरिक और आकर्षक रूप देता है.

Rose Design (गुलाब वाला पैटर्न) – पंजे पर गुलाब का फूल और किनारों पर पत्तियां बनाकर पैरों को और भी रॉयल लुक दें.

पैरों में सुंदर डिजाइन (Alta + Mehndi Combo Look)

अगर आप थोड़ा यूनिक दिखना चाहती हैं तो आलता और मेहंदी का कॉम्बिनेशन अपनाएं. मेहंदी की डिजाइन के बीच आलते से डिटेलिंग करने पर आपके पैर और भी ग्लैमरस लगेंगे.

सुहाग की निशानी आलता (Festival-Ready Traditional Touch)

नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा की आराधना के साथ खुशियां और सजधज का होता है. ऐसे में अगर आप आलता से पैर सजाएंगी, तो यह न सिर्फ पारंपरिक श्रृंगार को पूरा करेगा, बल्कि आपके पूरे लुक में ग्रेस और ट्रेडिशनल चार्म भी जोड़ेगा.

