विज्ञापन

करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का नहीं है समय? अपनाएं ये खूबसूरत लेटेस्ट ट्रेंडी आलता डिजाइंस

Karwa Chauth 2025 Alta Designs: इस करवा चौथ पर मेहंदी नहीं तो क्या हुआ, लगाएं आलता का पारंपरिक लाल रंग. आसान डिजाइनों से मिनटों में पाएं खूबसूरत और फेस्टिव लुक.

Read Time: 3 mins
Share
करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का नहीं है समय? अपनाएं ये खूबसूरत लेटेस्ट ट्रेंडी आलता डिजाइंस
Alta Designs for Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ पर हाथ नहीं, पैरों में लगाएं 'लाल रंग का प्यार'

Beautiful Alta Designs for Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का नाम आते ही महिलाओं के चेहरे पर चमक आ जाती है. सोलह श्रृंगार, लाल साड़ी, मेहंदी और सजे हुए पांव...हर चीज़ इस दिन खास होती है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर महिला को मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता. सूखने में वक्त भी लगता है और कई बार डिज़ाइन (Trending alta for feet) मनचाहा नहीं बन पाता. अगर आप भी इसी परेशानी में हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं. आलता (Alta) है इसका परफेक्ट समाधान.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों खास है आलता? (Beautiful Alta Designs)

आलता न केवल जल्दी लग जाता है, बल्कि आपके पैरों को तुरंत पारंपरिक और फेस्टिव लुक देता है.
इसकी गाढ़ी लाल रंगत पैरों को चमकदार बनाती है और इसमें मेहंदी जैसा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता.
सबसे बढ़िया बात — इसे लगाना बेहद आसान है और ये किसी भी लुक के साथ खूबसूरती से मैच करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

करवा चौथ के लिए ट्रेंडी और आसान आलता डिजाइंस (Karwa Chauth 2025 Alta Designs)

चांद वाला डिजाइन – सिंपल पर परफेक्ट (Feet Alta designs)

इस डिज़ाइन में आप आलता से पैरों पर अर्धचंद्राकार आकृति बना सकती हैं. ये करवा चौथ की थीम से बिल्कुल मेल खाता है और तुरंत फेस्टिव लुक देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

फूलों वाला डिजाइन – पारंपरिक और आकर्षक (latest alta designs for women)

अगर आपको फ्लोरल पैटर्न पसंद हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए है. पैरों पर छोटे-छोटे फूल और बेलें बनाकर आप एक खूबसूरत और ग्रेसफुल लुक पा सकती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

गोल टिक्की वाला डिजाइन – क्लासिक और आसान (Karwa Chauth feet decoration)

इस डिजाइन में पैरों के बीच में गोल टिक्की बनाकर उसके चारों ओर छोटे पैटर्न बनाए जाते हैं. ये सबसे पुराना और खूबसूरत डिजाइन है जो हर मौके पर सूट करता है.

सिंपल स्ट्रोक डिजाइन – मिनटों में तैयार लुक (Karwa Chauth ke liye alta)

कम समय में तैयार होने वाला ये डिजाइन उन महिलाओं के लिए है जो जल्दी तैयार होना चाहती हैं. इसमें बस कुछ स्ट्रोक्स से पैर खूबसूरत लगते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बिना मेहनत के बढ़ाएं पैरों की खूबसूरती (Simple alta designs)

अगर आपके पास मेहंदी का समय नहीं है, तो आलता आपके पैरों की सुंदरता को मिनटों में बढ़ा सकता है.
बस थोड़ा-सा डिजाइनिंग का टच और आपके पैर दिखेंगे रानी जैसा ग्लो करते हुए.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Alta Designs, Karwa Chauth Rituals, Foot Beauty Tips, Indian Traditional Adornment, Easy Alta Designs For Feet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com