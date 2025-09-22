Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि पर हाथों में लगाएं खूबसूरत मेहंदी, यहां देखें 5 मिनट में बनने वाले सुंदर और यूनिक डिजाइन्स

Navratri Mehndi Designs: आज 22 सितंबर, सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में हर ओर भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. भक्त माता रानी के नाम का उपवास रखते हैं और भक्ति-भाव में डूबे रहते हैं. खासकर सुहागिन महिलाएं इन नौ दिनों 16 श्रृंगार कर माता के नाम का व्रत रखती हैं. इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक कपड़ों और गहनों के साथ अपने हाथों में मेहंदी लगाना भी पसंद करती हैं. मेहंदी न केवल हाथों की खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि इसे शुभ और मंगलकारी भी माना जाता है. हालांकि, अगर त्योहार की तैयारी में आपको मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाया है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपके लिए कुछ आसान और जल्दी बनने वाले मेहंदी डिजाइन्स लेकर आए हैं. आप इन डिजाइन्स में चुनकर अपने हाथों को सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

फिंगर टिप डिजाइन

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो सिर्फ उंगलियों पर मेहंदी लगाकर भी हाथों को आकर्षक बनाया जा सकता है. ये डिजाइन बेहद सिंपल होते हुए भी मॉडर्न और यूनिक लगते हैं.

गोल टिक्की मेहंदी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला डिजाइन है. बस हथेली के बीच में एक गोल टिक्की बना लें और उसके चारों ओर छोटे-छोटे फूल या पत्तियां बना दें. यह डिजाइन 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बेहद खूबसूरत भी लगते हैं.

अरबी स्टाइल डिजाइन

अरबी मेहंदी डिजाइन भी जल्दी बन जाते हैं. इसमें हाथ को पूरी तरह भरने की बजाय बेल और फ्लॉवर पैटर्न बनाए जाते हैं. एक साइड से हथेली से लेकर उंगली तक बेल बना दें और आपका डिजाइन तुरंत तैयार हो जाएगा.

मॉडर्न मिनिमल डिजाइन

इन सब से अलग आजकल लड़कियां मिनिमल डिजाइन भी काफी पसंद करती हैं. इसमें सिर्फ एक उंगली और हथेली के कोने पर छोटा सा पैटर्न बनाया जाता है. यह भी बेहद जल्दी बन जाता है और मॉडर्न लुक देता है.