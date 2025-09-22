Navratri 2025 Wishes: नन्हें-नन्हें कदमों से मां आए आपके द्वार...यहां से चुनकर अपनों को भेजें नवरात्रि की शुभकामनाएं

Happy Navratri 2025 Wishes In Hindi: नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है. आज यानी 22 सितंबर, सोमवार को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है. ऐसे में हर ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है. गली-गली 'जय माता दी' के नारों से गूंज रही है. मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नवरात्रि की शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी हो गया है. कोई भी त्योहार उसकी बधाई के बिना अधूरा लगता है. ऐसे में लोग एक-दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी भेजते हैं. इसी कड़ी में हम भी यहां आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन संदेशों को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और खास अंदाज में शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Happy Navratri Wishes, Images: इन संदेशों के साथ अपनों को दें नवरात्रि की शुभकामनाएं

शेर पर सवार होकर,

खुशियों का वरदान लेकर,

हर घर में विराजी अंबे मां,

हम सबकी जगदंबे मां. शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

मां शक्ति का वास हो,

संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख-शांति का वास हो,

नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो. शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

मां दुर्गा आएं आपके द्वार,

सुख-संपत्ति के साथ मिले आप सभी को खुशियां अपार. शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो. शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

नन्हें-नन्हें कदमों से मां आए आपके द्वार,

इस नवरात्रि मिलें आपको खुशियां हजार. शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

हर घर में गूजेंगे जय माता के नारे

सबका जीवन है मां दुर्गा के सहारे

इस नवरात्रि दूर हों जीवन से सारे अंधियारे.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं