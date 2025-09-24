घर की रौनक बढ़ाने के लिए ट्राई करें ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन, यहां है एक से बढ़कर कलेक्शन

Navratri-2025: नवरात्र के नौ दिन देवी की आराधना का समय होता है. इस समय लोग देवी के स्वागत के लिए घर की सफाई के बाद तरह तरह से सजाते हैं. इसके लिए दरवाजों (Navratri Par Kaise Ghar Sajaye) पर तोरण लगाने और रंगोली बनाने की परंपरा है. रंगोली बनाने के लिए रंगीन पाउडर, फूल पत्तियों से लेकर अनाज तक का उपयोग ( Navratri Par Rangoli Kaise Banaye) किया जाता है. दरवाजे पर सजी रंगोली नवरात्र के उत्साह को बढ़ाने का काम करती है. इस नवरात्र पर आप अपने घर में रंगोली के इन खास डिजाइनों (Navratri Par Kaisi Rangoli Banaye) को चुन सकते है.

नवरात्रि के लिए रंगोली के डिजाइन (Rangoli designs for Navratri-2025)

कलश और नारियल से सजी रंगोली

दरवाजे पर बनी रंगोली को आप कलश और नारियल से सजाकर खास रंग दे सकते हैं. इसके लिए रंगोली के सेंटर में एक कलश रखें और उसके ऊपर नारियल रख दें. नारियल और कलश को गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजा दें. अगर आप रंगीन और सजे हुए कलश और नारियल का यूज करते हैं और यह रंगोली और भी सुंदर दिख सकती है.

फूलों की रंगोली

रंगोली बनाने के लिए तरह तरह के फूलों की पंखुड़ियों का भी यूज किया जा सकता है. खासकर गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों के यूज से काफी आकर्षक रंगोली तैयार की जा सकती है. पहले चॉक ये सर्किल या स्क्वायर बना लें और उसे फूलों की पंखुड़ियों से भरें. लाल, गुलाबी और नारंगी रंगों के फूलों से बनी यह रंगोली सभी को आकर्षित कर लेगी. चाहे तो हरे रंग के लिए पत्तियों का यूज कर सकते हैं.

डांडिया से सजी रंगोली

नवरात्र का गरबा से खास संबंध है. इस बार रंगोली के लिए गरबा वाली डिजाइन तैयार करें और डांडिया खेलती हुई आकृति का डिजाइन बनाएं. डिजाइन में छोटे आकार की असली डांडिया से रंगोली को खास लुक दें.

देवी दुर्गा की तस्वीर से सजी रंगोली

रंगोली की डिजाइन को देवी दुर्गा की तस्वीर से सजा सकते हैं. इसके लिए मिट्‌टी के एक पॉट पर देवी की चेहरे की तस्वीर बनाएं और उसे फूलों से सजाकर रंगोली के सेंटर में सजाएं.

मांडला पैटर्न की रंगोली

मांडला पैटर्न की रंगोली भी बेहद आकर्षक होती है. इसके सबसे पहले सर्किल में कुछ डॉट बनाए जाते हैं और फिर इन्हें तरह तरह के रंगों से सजाकर डिजाइन को पूरा किया जाता है. इस रंगोली में रंगों को बेहद अच्छा यूज होता है.