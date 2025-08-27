विज्ञापन

गणेशोत्सव में पहनें नौवारी साड़ी, जानिए कैसे करें परफेक्ट स्टाइलिंग, इन चीजों के साथ करें पेयर

नौवारी साड़ी सिर्फ महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतीक नहीं, बल्कि हर मौके को रॉयल टच देने वाला फैशन स्टेटमेंट भी है. गणेशोत्सव जैसे त्यौहार पर यह पहनावा परंपरा और ट्रेंड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है.

Nauvari Saree on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी हो या कोई भी पारंपरिक त्योहार, महाराष्ट्र की महिलाएं जब नौवारी साड़ी पहनती हैं, तो पूरा माहौल और भी सांस्कृतिक हो उठता है. यह साड़ी सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की विरासत, संस्कृति और गर्व का प्रतीक है. नौवारी साड़ी पहनने से न केवल शान और गरिमा बढ़ती है, बल्कि यह महिला को एक रॉयल टच भी देती है. यही वजह है कि आज भी यह साड़ी शादी, गुड़ी पड़वा और कल्चरल इवेंट्स की पहली पसंद मानी जाती है.

नौवारी साड़ी की खासियत । Nauvari Saree fashion

'नौवारी' नाम की जड़ इसकी लंबाई में छिपी है, क्योंकि यह 9 गज की होती है. सामान्य साड़ी जहां 6 गज की होती है, वहीं नौवारी को खास तरीके से धोती की तरह लपेटा जाता है. यह स्टाइल पहनने वाली महिला को अधिक मूवमेंट और कंफर्ट देता है. पुराने समय में महिलाएं खेती-बाड़ी और शारीरिक गतिविधियों में इसे आसानी से पहन लेती थीं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर उम्र की महिला की पर्सनालिटी को रॉयल और ग्रेसफुल बना देती है.

कैसे करें नौवारी साड़ी की स्टाइलिंग? । Nauvari Saree styling

ब्लाउज का सही चुनाव

पारंपरिक पठानी या सिल्क ब्लाउज नौवारी साड़ी के साथ सबसे खूबसूरत लगता है. फेस्टिव टच के लिए गोल्डन बॉर्डर वाला ब्लाउज पहनें, वहीं मॉडर्न लुक के लिए कंट्रास्ट या डिजाइनर ब्लाउज का चुनाव कर सकती हैं.

गहनों से निखरेगा लुक

महाराष्ट्रियन लुक की जान है नथ. इसके साथ ठुश (मोती की माला), हरे कांच की चूड़ियां, कमरपट्टा और चंद्रकोर बिंदी पूरे आउटफिट को ऑथेंटिक बनाते हैं.

हेयरस्टाइल और मेकअप

जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाएं या खुले बालों में हल्का गजरा डालें. हल्का मेकअप, मरून बिंदी और सटल लिपस्टिक इस लुक को और भी आकर्षक बना देती है.

फुटवियर का चुनाव

कोल्हापुरी चप्पल या गोल्डन-सिल्वर सैंडल नौवारी साड़ी के साथ सबसे परफेक्ट रहती हैं. यह पहनावा परंपरा और स्टाइल दोनों का संतुलन बनाता है.

कब पहनें नौवारी साड़ी?

गणेश चतुर्थी, गुढी पड़वा, शादी या कल्चरल डांस परफॉर्मेंस के दौरान नौवारी साड़ी सबसे ज्यादा चमकती है. आजकल कई महिलाएं इसे कॉर्पोरेट पार्टियों या थीम्ड इवेंट्स में भी अपनाती हैं. यही कारण है कि नौवारी साड़ी आज भी परंपरा और ट्रेंड का अद्भुत संगम बनी हुई है.

