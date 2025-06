Natural Fat Burner Herbs: दिनभर की दौड़-भाग, गलत खानपान और लगातार बैठने वाली लाइफस्टाइल ने हमारे शरीर को एक फैट स्टोरिंग मशीन बना दिया है. पेट की चर्बी हो या वजन घटाने की समस्या, हर कोई आज नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री उपाय (Natural and Zero Side Effect Weight Loss Solution) ढूंढ़ रहा है. Ask Health Guru नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नेचुरल फैट बर्नर कॉम्बो (Natural Fat Burner Combo) का जिक्र किया है. एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो न सिर्फ मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, बल्कि पेट की गैस, ब्लोटिंग और क्रेविंग्स तक से तुरंत राहत (Indian Home Remedy for Gas and Weight Loss) देता है. आइए जानते हैं इस नेचुरल उपाय को.

क्या है ये Fat Burner Combo?

इस वायरल हेल्थ रील में बताया गया कि सिर्फ 4 चीजें, जो हर किसी के किचन में मौजूद होती हैं, आपकी कई समस्याओं को दूर भगा सकती हैं. अगर आप इन चारों चीजों को रोज गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो वेट लॉस तेजी से होगा और पेट की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी.

फैट बर्नर कॉम्बो में क्या-क्या चीजें हैं

1. दालचीनी (Cinnamon)

ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है.

मेटाबॉलिज्म को तेज करता है.

भूख कम करता है.

2. मेथी दाना (Fenugreek Seeds)

फैट को ब्रेक करता है.

डायजेशन सुधारता है.

PCOS और PCOD में भी कारगर

3. सौंफ (Fennel Seeds)

डाइजेशन को ठंडक देता है.

ब्लोटिंग कम करता है.

शरीर को डिटॉक्स करता है.

4. अजवाइन (Carom Seeds)

पेट की चर्बी घटाता है.

गैस और एसिडिटी से राहत.

फैट तेजी से बर्न करने में हेल्पफुल.

Photo Credit: Canva

इन 4 चीजों को इस्तेमाल कैसे करें (How to use)

आधा-आधा चम्मच इन सभी चीजों को लें.

एक ग्लास गर्म पानी में रातभर भिगो दें.

सुबह खाली पेट छानकर पी जाएं.

चाहें तो हल्का नींबू या शहद भी मिला सकते हैं.

क्या-क्या होंगे फायदे (Benefits Of Fat Burner Combo)

पेट की चर्बी धीरे-धीरे गलने लगेगी

गैस, ब्लोटिंग, अपच में राहत

मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा यानी फैट तेजी से बर्न

हार्मोनल बैलेंस में सुधार

चीनी खाने की क्रेविंग कम हो जाएगी

क्यों भरोसेमंद है ये उपाय

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये चारों आयुर्वेदिक हर्ब्स सालों से भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं. इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ना ही कोई दवा की जरुरत होती है. सिर्फ रोजाना एक गिलास गर्म पानी और कुछ दिन का समय देकर पेट की चर्बी को कम और डाइजेशन बेहतर बना सकते हैं.

किन लोगों को इन हर्ब्स से दूर रहना चाहिए

1. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अजवाइन और मेथी दाना नुकसानदायक हो सकता है. इससे प्रीमैच्योर लेबर या मिसकैरेज का खतरा हो सकता है.

2. शुगर लेवल बहुत कम रहने वाले लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसे फॉलो न करें, क्योंकि मेथी और दालचीनी ब्लड शुगर को कम कर सकती हैं.

3. डायबिटीज की दवा ले रहे लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनका सेवन करना चाहिए.

4. ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं को भी इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि सौंफ और मेथी कुछ मामलों में दूध बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन हार्मोनल बदलाव के चलते रिएक्शन हो सकता है.

5. अगर सौंफ या दालचीनी से एलर्जी है तो इससे दूर ही रहें. अजवाइन ज्यादा लेने पर पेट में जलन, एसिडिटी हो सकती है.

6. थायरॉइड पेशेंट्स पर की गईं कुछ स्टडीज़ में मेथी और दालचीनी का ज्यादा डोज थायरॉइड फंक्शन पर असर देखा गया है.

7. इन हर्ब्स का असर खून को पतला करने वाला हो सकता है, इसलिए सर्जरी से कुछ दिन पहले या बाद में इनसे बचना चाहिए.

8. अगर किसी पुरानी बीमारी जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज या लिवर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कोई भी हर्ब लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें.