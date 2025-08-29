क्या आप जानते हैं नाखून काटने का सही तरीका? डॉक्टर ने बताया यह बड़ी गलती करते हैं लोग

Nail Care: नाखून काटना ऐसा काम है जो हम सभी को लगता है कि हमें आता है. लेकिन, अगर सही तरीका पता हो तो फिर नाखून काटने (Nail Cuting) के बाद नाखूनों में दर्द क्यों होने लगता है और नाखून टेढ़े-मेढ़े उगकर स्किन पर धंसने क्यों लगते हैं? असल में एक आम सी गलती है जो नाखून काटते समय हम सभी करते हैं. इस गलती के कारण इनग्रोन नेल्स की दिक्कत भी होने लगती है. ओर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मानव अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि नाखून किस तरह नहीं काटने चाहिए और नाखून काटने का सही तरीका क्या है. आप भी अगर यही गलती करते हैं तो संभल जाइए और जान लीजिए डॉक्टर की सलाह.

नाखून काटने का सही तरीका क्या है | Right Way Of Cutting Nails

डॉ. मानव अरोड़ा ने बताया कि वे अक्सर देखते हैं कि लोग नाखून को इतना छोटा काट लेते हैं कि नाखून स्किन के अंदर धंसकर बढ़ने लगते हैं जिससे इनग्रोन टोनेल्स (Ingrowmn Toenails) की दिक्कत होने लगती है. इनग्रोन टोनेल्स का मतलब है दर्द, सूजन और कभी-कभी इंफेक्शन हो जाना. यह दिक्कत ना हो इसके लिए नाखून काटते समय ध्यान रखें कि आप हमेशा नाखून के साइड में छोटा सफेद किनारा ना काटें यानी नाखून को सीधा काटें और सफेद किनारों को जस का तस ही रहने दें. इससे नाखून स्किन पर नहीं धंसेगा. डॉक्टर का कहना है कि आप इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये सेफ होते हैं, इनसे नाखून को अच्छी शेप मिल जाती है और ये बच्चे-बड़े दोनों के लिए ही जेंटल होते हैं.