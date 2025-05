Mother's Day 2025: हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है. इस साल 11 मई को मदर्स डे (Which date is Mother's Day in 2025) मनाया जा रहा है. बात करें मां की तो, मां बनना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है और हर महिला के लिए मां बनना एक बहुत ही खास और प्यारा अनुभव है. बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के शरीर में कई सारे बदलाव भी आते हैं. उनके मन में भी कई सारे बदलाव दिखते हैं. ऐसे में अपने शरीर का खास ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहती हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी फिट रहना चाहती हैं, तो आप रोज योगा करके फिट रह सकती हैं (Effective yoga for postpartum recovery and fitness). तो चलिए कुछ योगासनों के बारे में जानते हैं जो आप प्रेगनेंसी के बाद (Best yoga poses for new mothers after delivery) कर सकती हैं.

Photo Credit: Pexels

कैसे मदद करते हैं योगासन?

योगासन बहुत ही आराम से होते हैं. ये नई मांओं को शांत रहने और फिट रहने में काफी ज्यादा मदद करेगा. इसलिए अपने मूड स्विंग्स और अपने शरीर को ठीक रखना चाहती हैं तो अपने डेली रूटीन में योग भी शामिल करना चाहिए. इससे आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा और आप पहले जैसा महसूस करने लगेंगी.

भुजंगासन

अगर आप भुजंगासन करेंगी तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और आपकी पीठ का दर्द भी कम होगा. अगर आप थोड़ा फ्रस्टेटेड फील करती हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी. इसको करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं. हाथों को कंधों के पास रखें और सांस लेते हुए सिर और छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं.

वज्रासन

अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आप वज्रासन करें. इससे पाचन ठीक करता है और पेट की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है. इसको करने के लिए दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों पर बैठें और पीठ सीधी रखें. ऐसे आप खाने के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक बैठें.

बद्धकोणासन

आप अपनीं जांघ, कूल्हे और पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. डिलीवरी के बाद इससे अकड़न काफी ज्यादा कम हो जाएगी. इसको करने के लिए आप दोनों पैरों के तलवे आपस में जोड़ें, घुटनों को नीचे झुकाएं और धीरे-धीरे आगे की तरफ झुकें.

गोमुखासन

इसक आसन की मदद से आपकी कंधे की और पीठ की जकड़न कम होती है. इससे भी आपकी फ्रस्टेशन काफी कम होती है और आप शांत महसूस करते हैं. इसको करने के लिए आप पैरों और हाथों को अच्छे तरीके से मोड़कर बैठें. ध्यान रहे कि आपको ये आसन किसी योगागुरु से कंसल्ट करके की करना होगा.

योगासन करने के फायदे कई सारे फायदे होते हैं, जिसमें से कुछ हैं:

फिजिकल विकनेस दूर होती है.

पीठ और कमर के दर्द से आराम मिलता है.

हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करता है.

नींद अच्छी आती है.

एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.