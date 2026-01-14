Morning Tips: सुबह की 5 आदतें जो लाइफस्टाइल को बनाएंगी बेहतर, बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, स्टडी से जानिए

Morning Tips: बढ़ती उम्र के साथ-साथ शरीर कमजोर होने लगता है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. बुढ़ापे में शरीर बीमारियों से मुक्त रहे इसके लिए पहले से हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. हेल्दी और फिट शरीर के लिए के सबसे अहम है कि हमारे दिन की शुरुआत कैसी है, क्योंकि दिन की अच्छी शुरुआत होती है तो दिन भर शरीर एनर्जेटिक रहता है और बीमारियों से बचाव होता है. अगर, आप भी बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- 2 साल तक चावल और रोटी न खाने से बॉडी पर क्या असर होता है? 34 साल की महिला ने बताया मुझमें 20 साल की लड़की से ज्यादा एनर्जी

दरअसल, दिन की शुरुआती घंटों में कुछ पवित्रता होती है. आसमान धीरे-धीरे रंग बदलता है, दुनिया शांत लगती है और जिंदगी फिर से एक ऐसे तरीके से शुरू होती है जो जानी-पहचानी और ताजा दोनों लगती है. सुबह सिर्फ समय का गुजरना नहीं है. यह एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रीसेट बटन है. जागने के उन पहले पलों में हम जो करना चुनते हैं, उसका असर पूरे दिन पर पड़ सकता है, जिससे हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका तय होता है. सुबह की आदतें, चाहे वे एक गिलास पानी पीने जितनी सरल हों या ध्यान, व्यायाम या फिर खानपान आदि.

सुबह की रोशनी

ब्राजील में 1,762 वयस्कों पर एक अध्ययन में पाया गया कि सुबह 10 बजे से पहले मिलने वाली धूप से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और सर्कैडियन रिदम संतुलित रहता है. सुबह की रोशनी मेलाटोनिन को कम करती है और कोर्टिसोल को बढ़ाती है, जिससे अलर्टनेस बढ़ता है, मूड बेहतर होता है और डिप्रेशन का खतरा घटता है.

सुबह उठते ही पानी पीने से मस्तिष्क का फोकस और मूड बेहतर होता है, क्योंकि यह रात भर की डिहाइड्रेशन को दूर करता है. 500 मिलीलीटर पानी सुबह पीने से मेटाबॉलिज्म में लगभग 30% तक वृद्धि हो सकती है, जो वजन कंट्रोल में मदद करता है.

हार्वर्ड-के अध्ययन में सामने आया कि दोपहर की बजाय सुबह 1 बजे से पहले की गई गतिविधियां, जैसे वॉक, जॉगिंग से कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस और चलने की दक्षता बेहतर होती है. European Journal of Preventive Cardiology में प्रकाशित एक अध्ययन (86,657 प्रतिभागियों पर) में पाया गया कि सुबह 8–11 बजे का व्यायाम हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है.

स्वास्थ्यकर्मियों पर किए एक शोध में सुबह माइक्रो-ब्रेक के रूप में की गई मेडिटेशन से दिनभर सकारात्मक भावनाएं बनी रहीं, खासकर जब नींद खराब रही हो. Healthline के अनुसार, सुबह मेडिटेशन मानसिक स्पष्टता, ध्यान और भावनात्मक संतुलन लाता है. यह कोर्टिसोल को कम व परफॉर्मेंस में सुधार लाता है.

हार्वर्ड की Massachusetts General Brigham से सम्बंधित स्टडी में देर से नाश्ता लेने वालों (42–94 वर्ष आयु वर्ग) ने डिप्रेशन, थकान अधिक और ऑरल हेल्थ खराब पाया, साथ ही मृत्यु दर भी अधिक थी. Michigan State University अनुसंधान के अनुसार, नियमित नाश्ता लेने से बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट और न्यूरोडीजेनेरेशन का खतरा कम होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.