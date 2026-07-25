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Monsoon Fashion Tips: पसीना, नमी और बारिश से बचाएंगे ये फैब्रिक्स, जानिए इस मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना है सबसे सही?

बारिश के मौसम में कपड़े चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हवा में नमी, अचानक होने वाली बारिश और कपड़ों का देर से सूखना अक्सर परेशानी बढ़ा देता है. ऐसे में आपको सही फैब्रिक का चुनाव करना चाहिए.

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Monsoon Fashion Tips: पसीना, नमी और बारिश से बचाएंगे ये फैब्रिक्स, जानिए इस मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना है सबसे सही?
मौसम में कौन सा कपड़ा अच्छा है?
file photo

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इस मौसम में कपड़े चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हवा में नमी, अचानक होने वाली बारिश और कपड़ों का देर से सूखना अक्सर परेशानी बढ़ा देता है. ऐसे में सही फैब्रिक चुनना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर कपड़ा त्वचा से चिपकने लगे या लंबे समय तक गीला रहे, तो दिनभर अनकंफर्टेबल रहता है. ऐसे में आपको सही फैब्रिक का चुनाव करना चाहिए, जो बारिश के मौसम में भी आरामदायक, कूल और स्टाइलिश बने रहने में मदद कर सकते हैं.

कॉटन

मानसून के मौसम में कॉटन सबसे भरोसेमंद फैब्रिक्स में से एक माना जाता है. यह हल्का, मुलायम और हवा को आसानी से पास होने देता है, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और पूरे दिन आराम महसूस होता है. कॉटन पसीने को अच्छी तरह सोख लेता है, इसलिए ऑफिस जाने, बाजार के काम करने या डेली रूटीन के कामकाज के लिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है.

रेयान

मानसून के मौसम में रेयान काफी पसंद किया जाता है. यह फैब्रिक मुलायम होता है और पहनने पर बहुत अच्छा लुक देता है. कॉटन की तुलना में इसमें कम सिलवटें पड़ती हैं और हल्की बारिश के बाद यह जल्दी सूख भी जाता है. यही वजह है कि बदलते मौसम में यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है. रेयान से बने कुर्ते, ड्रेसेस और को-ऑर्ड सेट्स काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये शरीर पर अच्छी तरह फिट बैठते हैं और पूरे दिन आरामदायक महसूस होते हैं.

लिनेन ब्लेंड्स

लिनेन हवा को आसानी से पास होने देता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लेकिन इसमें जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं. वहीं, लिनेन ब्लेंड फैब्रिक में लिनेन की आरामदायक खूबियों के साथ ज्यादा मजबूती और आसान देखभाल का फायदा मिलता है. यह त्वचा पर ठंडा और हल्का महसूस होता है, साथ ही आपको एक स्मार्ट और स्मार्ट लुक भी देता है. मानसून में यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो आराम और स्टाइल दोनों चाहते हैं.

लाइटवेट ब्लेंड फैब्रिक्स

कॉटन-रेयान या कॉटन-लिनेन जैसे ब्लेंड फैब्रिक्स मानसून में काफी अच्छे माने जाते हैं. इनमें दोनों फैब्रिक्स की खूबियां मिल जाती हैं. ये हवा को पास होने देते हैं, जिससे शरीर को आराम मिलता है. साथ ही, ये शुद्ध कॉटन की तुलना में जल्दी सूखते हैं और इन्हें प्रेस करने की भी कम जरूरत पड़ती है. अगर आप बारिश के मौसम में रोजाना पहनने के लिए आरामदायक और कम झंझट वाले कपड़े चाहते हैं, तो ये फैब्रिक्स एक बेहतरीन विकल्प हैं.

क्विक-ड्राई फैब्रिक्स

अगर आपको रोज पैदल चलना पड़ता है, दोपहिया वाहन से सफर करना होता है या अक्सर यात्रा करनी पड़ती है, तो क्विक-ड्राई फैब्रिक्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं. ये खास तरह के कपड़े नमी को जल्दी बाहर निकालते हैं और तेजी से सूख जाते हैं, जिससे बारिश और उमस के बीच भी आप आरामदायक महसूस करते हैं.

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