Home Remedies for Black Hair: बालों को काला करने के लिए कई लोग पार्लर, सैलून में हजारों खर्च भी कर देते हैं लेकिन मन मुताबिक नतीजा देखने को नहीं मिलता है. इसी कड़ी में आज हम आपको सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने का घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा.

तिल के तेल के साथ मिला लें फ्रिज में रखी ये चीज, काले होने लगेंगे सफेद बाल, डॉक्टर ने बताया कमाल का घरेलू नुस्खा
सफेद बालों को काला कैसे करें?

How to Get Dark Hair Naturally: आजकल सफेद बालों की समस्या काफी आम हो गई है. छोटी-छोटी उम्र के बच्चों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है. आमतौर पर जेनेटिक्स इसका मुख्य कारण बताया जाता है. लेकिन इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, प्रदूषण भी बाल सफेद होने का कारण हो सकते हैं. बालों को काला करने के लिए कई लोग पार्लर, सैलून में हजारों खर्च भी कर देते हैं लेकिन मन मुताबिक नतीजा देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा कुछ लोग घर पर ही हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके भी साइ़ड इफेक्ट्स झेलने पड़ जाते हैं. ऐसी स्थिति में कुछ घरेलू नुस्खे ही बेहद कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते डॉक्टर उपासना वोहरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बहुत ही आसान और असरदार देसी घरेलू नुस्खा बताया है, जिसे अपनाकर आप अपने सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से काला कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस घरेलू नुस्खे को कैसे तैयार करें और क्या है इसे लगाने का सही तरीका.

नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री

ये घरेलू नुस्खा घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए आपको तिल का तेल और फ्रिज में मौजूद नींबू की जरूरत होगी. 

कैसे करें तैयार?

इस घरेलू नुस्खे को तैयार करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1 लीटर तिल के तेल को पैन में डालकर गैस पर अच्छी तरह से उबालने के लिए रख दें. अब इस तेल में आपको 1.5 नींबू का रस मिलाना है. ध्यान रहे कि आप गैस की धीमी आंच कर के ही नींबू का रस डालें और आपको तुरंत दूर हट जाना है क्योंकि इससे गर्म छींटे निकल सकते हैं. इसके बाद अब इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें. 24 घंटे बाद इस मिश्रण को फिर से अच्छे से उबाल लें. इसके बाद फिर से तीसरे दिन इस तेल को अच्छे से उबालें. अब इसको छानकर एक कांच के कंटेनर में स्टोर कर लें. बालों को काला करने के लिए आपका मैजिक हेयर ऑयल तैयार है.

कैसे लगाएं?

इस तैयार किए गए तेल को अपनी फिंगरटिप्स की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और अच्छे मसाज करें. इस उपाय को नियमित रूप से आजमाने से आपके सफेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे. 

तिल के तेल के फायदे

तिल के तेल में विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पौषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इससे लगाने मेलानिन बढ़ता है जो बालों को नेचुरल रंग लंबे समय तक बरकरार रखने में काफी मदद करता है.

नींबू के रस के फायदे

नींबू विटामिन सी का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है. इसको लगाने से स्कैल्प साफ होता है और बालों का रंग प्राकृतिक रूप से और गहरा होता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

