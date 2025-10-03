Mini Mathur Skincare Tips: टीवी शो होस्ट और एक्ट्रेस मिनी माथुर (Mini Mathur) हमेशा महिलाओं (Women) से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं. हाल ही में उन्होंने 43 साल की उम्र में सीखे कुछ स्किनकेयर (Skincare) लेसन्स शेयर किए. उनका कहना है '8 साल की उम्र में जो बातें पता होनी चाहिए थीं, वो मैं अब जाकर सीख रही हूं. स्किनकेयर पूरी तरह कंसिस्टेंसी (Consistency) पर डिपेंड करता है.' आइए जानते हैं उनके ब्यूटी टिप्स.

Clean your face every night (रोज रात चेहरा धोएं)

डाइटिशियन कनिका मल्होत्रा कहती हैं कि चाहे कितनी भी देर रात हो, सोने से पहले चेहरा धोना ज़रूरी है. पार्टी से लौटकर, ओटीटी देखते-देखते या पढ़ते-पढ़ते थक भी गए हों, फिर भी फेस वॉश जरूर करें. रात को चेहरा साफ करने से गंदगी, ऑयल, मेकअप और प्रदूषण हटता है और पोर्स ब्लॉक नहीं होते. अगर ये नहीं करेंगे तो स्किन डलनेस, पिंपल्स और एजिंग (Aging) जल्दी दिखने लगती है. साथ ही, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 शामिल करें और रिफाइंड शुगर कम खाएं.

मॉइश्चराइज़र जरूर लगाएं (Use Moisturiser)

मिनी का कहना है कि चेहरे को हाइड्रेट किए बिना सोना बहुत बुरा आइडिया है. रात भर स्किन की नमी कम होती है, इसलिए सोने से पहले मॉइश्चराइज़र लगाने से स्किन रिपेयर होती है और मॉर्निंग में ग्लो दिखता है.

बार-बार ब्लीच न करें (Don't Use Bleach Often)

चेहरे या बालों पर बार-बार ब्लीच (Bleach) करना अच्छा दिखता तो है, लेकिन लंबे समय में ये बालों और स्किन की हेल्थ बिगाड़ देता है. ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल आपकी नेचुरल क्वालिटी और शाइन को खराब कर देता है.

पानी ज्यादा पिएं (Keep Yourself Hydrated)

पानी पीने से शरीर और स्किन दोनों हेल्दी रहते हैं. हाइड्रेशन (Hydration) स्किन को प्लम्प और फ्रेश लुक देता है. हालांकि जरूरत से ज्यादा पानी पीने से कोई एक्स्ट्रा ग्लो नहीं आता, इसलिए लिमिट में पानी पीना ही सही है.