Home Workout Without Equipment: Gym बिना Fit Body कैसे बनाएं, घर पर ही रोज करें 20 की ये वर्कआउट

Home Workout Without Equipment: हल्दी और फिट रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और कामकाज की व्यस्तता के चलते जिम या फिर बाहर जाने का समय नहीं मिल पाता है. अगर, आप किसी भी कारण से जिम नहीं जा पा रहे और बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप घर पर ही कुछ एक्सरसाइज की मदद से अच्छी बॉडी बना सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए आपको बताते हैं बिना जिम जाए घर पर ही कैसे अच्छी बॉडी बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? बोटॉक्स का असर कितने समय तक रहता है, जानिए चेहरे और बालों के लिए कितना सेफ

जिम के बिना फिट बॉडी बनाने के लिए आप बॉडी वेट एक्सरसाइज यानी पुश-अप्स, स्क्वैट्स, प्लैंक, लंजेस, बर्पीज को रूटीन में शामिल करें, सही फॉर्म पर ध्यान दें, हर दिन 15-20 मिनट का वार्म-अप और कूल-डाउन करें, इसके साथ ही प्रोटीन युक्त फूड्स लें और पर्याप्त नींद लें. हफ्ते में 4-5 दिन वर्कआउट करके आप बिना जिम के भी अच्छी और फिट बॉडी बना सकते हैं.

घर पर बॉडी कैसे बनाएं?

हाई-टाइम फिटनेस ट्रेनिंग (HIIT) प्रोटोकॉल के रूप में, बॉडी वेट एक्सरसाइज सबसे प्रभावी मानी जाती हैं. केनेसा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि 20 मिनट का क्रॉसफिट बॉडी वेट एएमआरएपी, जिसमें पांच पुल-अप , 10 पुश-अप और 15 स्क्वैट्स करने से, उसी समय अवधि के लिए ट्रेडमिल पर अपनी अधिकतम हार्ट गति के 85 प्रतिशत पर दौड़ने की तुलना में 'अधिक प्रशिक्षण प्रोत्साहन' प्राप्त होता है.

पुश-अप्स- छाती, कंधे और ट्राइसेप्स के लिए, शुरुआत में घुटनों के बल कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं.

स्क्वैट्स- पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों के लिए, कुर्सी पर बैठने की तरह नीचे जाएं और पीठ सीधी रखें.

प्लैंक- कोर (पेट) मसल्स को मजबूत करने के लिए, कोहनियों पर शरीर का भार रखकर शरीर सीधा रखें, 30 सेकंड से शुरू करें.

लंजेस- पैरों और हिप्स के लिए, एक पैर आगे करके घुटने मोड़ें, फिर दूसरे पैर से दोहराएं.

बर्पीज- फुल बॉडी और कार्डियो के लिए, स्क्वैट, पुश-अप और जंप का कॉम्बिनेशन.

ग्लूट ब्रिज- पीठ के निचले हिस्से और ग्लूट्स के लिए, पीठ के बल लेटकर कूल्हों को ऊपर उठाएं.

बॉडी बनाने के लिए आपको प्रोटीन में जैसे अंडे, चिकन, दालें, सोया आदि, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ओट्स, ब्राउन राइस, शकरकंद आदि और हेल्दी फैट्स में बादाम, अखरोट, एवोकाडो, जैतून का तेल से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, इसके साथ ही पानी खूब पीना चाहिए, ये मांसपेशियों के विकास और एनर्जी के लिए जरूरी हैं, जिसमें प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.