भूलने लगे हैं छोटी-छोटी बातें तो एक्सपर्ट से जानें मेमोरी तेज करने का यह दमदार तरीका

How To Increase Brain Power: तेज दिमाग और अच्छी मेमोरी इंसान को भीड़ में भी अलग पहचान दिलाती है. जिनकी याददाश्त तेज होती है, वो एजुकेशन से लेकर करियर तक सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हैं. अच्छी मेमोरी न (Natural Ways To Boost Memory) केवल जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद भी करती है. ऐसे लोग सालों पुरानी बातों को भी चंद पलों में (Brain Exercises For Sharp Memory) याद कर लेते हैं, जिससे वो हर जगह पसंद किए जाते हैं और लगातार तरक्की करते हैं. वहीं, कुछ लोगों की मेमोरी समय के साथ कमजोर होने लगती है. ऐसे लोग तारीख, दिन, साल जैसी मामूली चीजों को भी याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं. जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस (Ayurvedic Treatment For Memory) प्रभावित हो सकता है. यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह हमारी गलत लाइफस्टाइल, खराब खानपान और बढ़ती उम्र होती है. आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान उपाय अपनाकर अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं. हम आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं.

मेमोरी तेज करने के लिए क्या करें (Yoga And Meditation For Memory)

रोज सुबह नींद से जगने के बाद उकड़ू होकर बैठना है.

इस पोजीशन में बैठकर एक ग्लास गर्म पानी पिएं.

ये आदत अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लें.

इससे आपको अपनी मेमोरी तेज करने में मदद मिलेगी.

शिरोधारा (What Is Shirodhara)

शिरोधारा आयुर्वेद का एक पुराना इलाज है, जिसमें माथे पर लगातार गर्म या मेडिसिनल तेल की धीमी धारा डाली जाती है.

यह प्रोसेस मन को गहरी शांति देता है और तनाव को कम करने में सहायक है.

शिरोधारा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनकी मेमोरी कमजोर है, जिन्हें जल्दी भूलने की आदत है.

ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जो सर्दियों में तनाव, या चिंता से जूझते हैं. ये घर पर करने के बजाय किसी आयुर्वेदिक क्लीनिक में डॉक्टर या विशेषज्ञ की देखरेख में ही करवाना चाहिए.

शिरोधारा के फायदे (Shirodhara Benefits For Mental Health)

शिरोधारा मन को शांत और तनाव को कम करता है.

यह ब्रेन को बैलेंस करता है, जिससे व्यक्ति को मेंटल पीस मिलता है.

शिरोधारा ब्रेन को गहरा आराम पहुंचाता है और नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है.

रेगुलर शिरोधारा करवाने से चिंता और डिप्रेशन में कमी आती है.

कैसे किया जाता है शिरोधारा? (Shirodhara Therapy)

स्टेप 1

सबसे पहले आपको आरामदायक पोजीशन में बैठाया जाता है, जहां पीछे हल्का और सुकून देने वाला म्यूजिक चलता रहता है.

स्टेप 2:

इसके बाद, गुनगुने मेडिसिनल तेल की एक धीमी धारा को एक तय ऊंचाई से माथे के बीच में गिराया जाता है. यह गर्म तेल नर्वस सिस्टम में बढ़े हुए वात दोष को शांत करने में सहायक होता है.

स्टेप 3:

यह प्रोसेस लगभग 30-35 मिनट तक चलती है, जिसके बाद सिर की मालिश की जाती है. इस दौरान, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है, मानसिक शांति मिलती है.

मेमोरी तेज करने के लिए करें ये उपाय

नींद पूरी करें

रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, यह ब्रेन को ताजगी देती है.

रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें. रोजाना थोड़ा समय एक्सरसाइज या योग के लिए निकालें, यह दिमाग को एक्टिव रखता है.

अच्छी डाइट लें. ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां.

ब्रेन एक्सरसाइज करें. जैसे रोज क्रॉसवर्ड पजल्स, सुडोकू जैसे गेम खेलें, यह ब्रेन को तेज बनाता है.

नशे से दूरी बनाएं- शराब और स्मोकिंग से बचें.

म्यूजिक सुनें और सीखें- संगीत दिमाग को शांत करता है, इसलिए गाने सुनें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.