बच्चा खाने में हर वक्त मांगता है मीठा तो ये आदत ठीक नहीं है, बस ये करें छूट जाएगी लत

Kids Sweets obsession: जब स्वाद की बात आती है तो कुछ लोग मीठा (sweet) खाना पसंद करते हैं और कुछ लोगों को तीखा पसंद होता है. बच्चों की बात करें तो अक्सर बच्चों को मीठा (sweet obsession)पसंद आता है. चॉकलेट, केक, टॉफी और ढेर सारी मीठी चीजें उसके लिए ही तो घर में आती हैं. लेकिन जिस तरह हर चीज की अति होती है, ठीक उसी तरह ज्यादा मीठा खाना भी सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है. कई बच्चे मीठे के इतने शौकीन हो जाते हैं कि हर वक्त टॉफी,चॉकलेट और दूसरी मीठी चीजें खाना उसकी लत (Kids sweet obsession) बन जाती है. उन्हें मना करें तो वो रोने लगते हैं. ऐसे में मां बाप के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है. यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को लगी मीठे की लत को छुड़वा सकते हैं.

शहद या चीनी, सेहत के लिए क्या है ज्यादा अच्छा और कैसे खाएं इन्हें बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

इस तरह छुड़ाएं बच्चे को मीठे की लत | how to remove kids habits of eating sweets



सबसे पहले आपको बच्चे को मीठा खाने देने की लिमिट तय करनी होगी. आप अपने बच्चे के लिए पूरी तरह मीठी चीजें बंद नहीं कर सकते. इसलिए कुछ हद तक सीमा तय करने से आपको मदद मिलेगी और बच्चा भी धीरे धीरे इसे कम करेगा. कोशिश करें कि दिन भर मे उसे केवल भोजन के बाद ही कुछ मीठा मिले. अगर कोई त्यौहार है या सेलिब्रेशन है तो उसे मीठा ऑफर करें. लिमिट तय करने से बच्चा भी लिमिट में ही इसका सेवन करेगा. बच्चे को मीठा खाने से रोकना है तो पहले मीठे के विकल्प यानी अल्टरनेटिव खोजें. ये हेल्दी होने चाहिए और स्वादिष्ट भी ताकि बच्चा इनको शौक से खा सके. ताजे फल, दही, नट्स आदि मीठे के हेल्दी ऑप्शन कहे जाते हैं. अगर बच्चा चीनी ज्यादा खाता है तो उसके ड्रिंक्स में शहद और मेपल सिरप भी डाल सकते हैं.





बच्चे के सामने मीठा ना खाएं | do not eat sweet in front of kids



अगर बच्चा को मीठा खाने से रोकना है तो पहले आपको उदाहरण पेश करना होगा. बच्चा अपने मां बाप को देखकर ही सीखता है. इसलिए आपको भी अपनी डाइट में मीठा कम करना होगा. घर में मीठी चीजें खाने से बचें. इसके साथ साथ सब्जियों के साथ अच्छे एक्सपेरिमेंट करें, बच्चे के मील को अच्छी तरह सजाकर दें. इससे बच्चे के मन में इन चीजों को खाने का मन करेगा और वो मीठे से दूर रहेगा.

बच्चे को खाने की आदतों के बारे में समझा कर आप उसे मीठे से दूर कर सकते हैं. उसे बताएं कि ज्यादा चीनी खाने से उसके दांत और दूसरे अंग खराब हो सकते हैं. बच्चा अगर छोटा है तो चार्ट, फोटोज आदि के माध्यम से बच्चे को मीठा खाने से नुकसान बताएं. कई बार देखा जाता है कि मां बाप खुद ही बच्चे को गिफ्ट या भावनाओं में आकर मीठी चीजें देते हैं. इस तरह के इमोशंस पर रोक लगाएं.