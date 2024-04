40 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर कराने चाहिए ये टेस्ट, सेहत की गड़बड़ियों का समय रहते लग जाएगा पता

थायराइड टेस्ट : महिलाओं को 40 की उम्र के बाद 3 साल में एक बार यह टेस्ट करवाना चाहिए.

Medical Tests For Women Over The Age Of 40 : चालीस की उम्र पार करने के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसका कारण मेनोपॉज (menopause) की शुरूआत होती है. इसके कारण महिलाओं का शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है. ऐसे में इस सिचुएशन से बचने के लिए महिलाएं समय-समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाती रहें, ताकि समय रहते बीमारियों का इलाज किया जा सके. तो चलिए जानते हैं 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को कौन से टेस्ट करवाने चाहिए.