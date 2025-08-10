Baba Ramdev Tips for Ear Problems : क्या आपके कानों में बिना वजह सीटी जैसी आवाज आती रहती है. ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गए हैं या अंदर से प्रेशर बन रहा है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. योगगुरु बाबा रामदेव ने इस आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या (Ayurvedic treatment for tinnitus) का बेहद असरदार और आसान उपाय बताया है, जो सिर्फ 7 दिन में आराम (Natural ways to open blocked ears) देने का दावा करता है. इतना ही नहीं इससे एक महीने के अंदर समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है. आइए जानते हैं क्या है ये उपाय (How to stop ear buzzing with yoga) और इसके फायदे.

Anxiety और Stress का सबसे असरदार देसी इलाज, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ये पत्ते चबाने से तुरंत शांत हो जाएगा मन





कान में सीटी की आवाज आना कौन सी समस्या है | Tinnitus Problem

आजकल कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कानों में अचानक सीटी, गूंज या हवा जैसा साउंड सुनाई देता है. इसे मेडिकल भाषा में 'Tinnitus' कहा जाता है. ये सुनने की क्षमता पर असर डाल सकता है और ध्यान, नींद और मानसिक सुकून छीन सकता है. लेकिन अगर सही समय पर इलाज और उपाय किए जाएं, तो इससे राहत मिल सकती है.

बाबा रामदेव ने क्या उपाय बताया | Tinnitus Ayurvedic Treatment

योगगुरु बाबा रामदेव ने एकYouTube वीडियो में बताया कि सिर्फ कुछ प्राणायाम और आयुर्वेदिक दवाओं से आप इस समस्या के रिलीफ पा सकते हैं. उनके मुताबिक, यह उपाय 100% नेचुरल, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं.

सीटी की आवाज से राहत कैसे पाएं?

1. योगासन और प्राणायाम

बाबा रामदेव ने इस समस्या से बचने के लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने की सलाह दी है. नाक से बारी-बारी से सांस लेना और छोड़ना, जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है. दिन में कम से कम दो बार ऐसा करने से जल्दी आराम मिल जाता है.

2. भ्रामरी प्राणायाम

हल्की आवाज के साथ सांस छोड़ना भी कानों की इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकता है. इससे कान की झिल्ली में कंपन होता है और अंदर जमी हुई हवा बाहर निकलती है. जिससे जल्दी आराम मिल जाता है.

3. उद्गीथ प्राणायाम

इसमें 'ॐ' की ध्वनि के उच्चारण के साथ गहरी सांस लेना और छोड़ना होता है. ऐसा करने से दिमाग और कान दोनों को रिलैक्स मिलता है. कान अच्छी तरह डिटॉक्स हो जाता है और इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं.

4. कान खोलने की प्रक्रिया

एक गहरी सांस लेकर, नाक और मुंह को बंद करके, धीरे-धीरे हवा को कानों की ओर छोड़ने से भी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इससे अंदर का प्रेशर बैलेंस होता है और कान खुलते हैं.

कान की समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाएं

बाबा रामदेव के अनुसार, कुछ दवाएं सुबह-शाम लेने से कान की समस्याएं दूर हो जाती हैं. सारिवादि वटी की दो-दो गोली, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत, रसायन वटी और अश्वशिला की एक-एक गोली खाने से कान की ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है. हालांकि, ये दवाएं लेने से पहले किसी आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर सलाह लें, खासकर अगर आप किसी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं.

कितने दिन में होगा असर

बाबा रामदेव का दावा है कि 'इन उपायों को अपनाने से पहले 7 दिन में 90% तक राहत मिल सकती है. वहीं, लगातार एक महीने तक सेवन करने से समस्या पूरी तरह खत्म हो सकती है. ये दवाएं काफी असरदार हैं.'

कान में सीटी की आवाज से छुटकारा पाने के अन्य घरेलू उपाय

ईयर प्रेशर का बैलेंस

नींद और ध्यान में सुधार

टेंशन और स्ट्रेस में कमी

कान की झिल्ली में ब्लड फ्लो बेहतर

क्या न करें