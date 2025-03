Moles On Lips: होठों पर तिल वाले लोग होते हैं सेंसिटिव नेचर के, शरीर के किस हिस्से का तिल क्या कहता है, जानिए यहां

Personality Traits By Moles: हम अपने आसपास के लोगों को उनके रहन-सहन, बोलचाल और व्यवहार के आधार पर पहचानते हैं. हम ध्यान देते हैं कि उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका नजरिया और काम करने का तरीका कैसा है. अगर ये चीजें पॉजिटिव (Good Luck Moles On Body) और ठीक होती हैं, तो हमें उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है. लेकिन अगर इनमें कोई कमी दिखाई देती है, तो हम उन्हें नापसंद करने लगते हैं या उनके बारे में नेगेटिव धारणा बना लेते हैं. किसी व्यक्ति को पहचानने का (Meaning Of Moles On Face) पहला जरिया उसका स्वभाव होता है. अगर स्वभाव सही नहीं होता, तो हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो वास्तव में अच्छा है या नहीं. हालांकि, स्वभाव के (Body Parts Meaning Significance) अलावा भी कई अन्य चीजें हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देने में सहायक होते हैं. उसके पहनावे का तरीका और शरीर की बनावट भी पहचान का एक जरूरी आधार हो सकते हैं.

विमेंस डे पर ऑफिस में दिखना है क्लासी तो जेनेलिया डिसूजा से लें इंस्पिरेशन, द‍िखेंगी सबसे अलग

तिल से चलता है पर्सनालिटी का पता

अब तक हमने आंख, कान, नाक, हाथ, पैर और अन्य अंगों की साइज के आधार पर इंसान के पर्सनालिटी को जज किया है.

इसके अलावा, शरीर के अलग-अलग पार्ट्स पर मौजूद तिल भी किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के बारे में संकेत देते हैं.

खासतौर पर, चेहरे पर मौजूद तिल व्यक्ति के पर्सनालिटी से जुड़ी कई बातें उजागर कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं बॉडी के किस पार्ट पर तिल का क्या मतलब होता है.

नाक के नीचे तिल (Mole Under The Nose)

जिन लोगों की नाक के नीचे तिल होता है, वो डिसिप्लिन वाले होते हैं और जीवन में डिसिप्लिन ने रहकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं.

चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो अपने नियमों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते. उनका यही अनुशासन उन्हें दूसरों से अलग और खास बनाता है.

होंठों पर तिल (Moles On Lips Meaning)

जिन लोगों के होठों पर तिल होता है, वे दयालु और सेंसिटिव नेचर के होते हैं.

बातचीत में ये बेहद सहज होते हैं और सभी के साथ हम्बल तरीके से पेश आते हैं.

दाहिने गाल पर तिल (Mole On Right Cheek Means)

जिन लोगों के दाहिने गाल पर तिल होता है, वे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के धनी होते हैं.

उनका अच्छा स्वभाव उन्हें समाज में एक विशेष पहचान दिलाता है, और लोग उनसे गहरा लगाव रखते हैं.

ये खुशमिजाज होते हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पार्टनर के परिवार का पूरा समर्थन पाते हैं.

इनके आसपास हमेशा लोग होते हैं, जिससे ये कभी अकेलापन महसूस नहीं करते.

बड़ा तिल (Big Mole Meaning)

जिन लोगों के चेहरे पर बड़ा तिल होता है, वो बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं.

ये लोग जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

संघर्षों से वो कभी घबराते नहीं, बल्कि हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर लेते हैं.

माथे पर तिल (Mole on Forehead)

जिन लोगों के माथे पर तिल होता है, वो बेहद मेहनती और मजबूत इरादे वाले होते हैं.

जीवन में सफलता पाने के लिए उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कठिनाइयां उनके रास्ते की बाधा नहीं बनतीं.

ये भाग्यशाली होते हैं और अपनी मेहनत व किस्मत के बल पर अपने सभी काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं.

कब शुभ नहीं माने जाते तिल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति के शरीर पर 12 से अधिक तिल होना शुभ नहीं माना जाता, जबकि 12 या उससे कम तिल सौभाग्य का संकेत देते हैं.

पुरुषों के लिए शरीर के दाहिने ओर तिल होना शुभ और लाभकारी होता है, जबकि महिलाओं के लिए बाईं ओर का तिल सौभाग्य सूचक माना जाता है.

अगर किसी महिला के सीने पर तिल हो, तो उसे सौभाग्यशाली माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.