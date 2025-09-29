विज्ञापन

51 की उम्र में भी Malaika Arora का फिटनेस मंत्रा, फिटनेस पहले, बाकी सब बाद में

Malaika Arora की लाइफ से सीखा जा सकता है कि, फिटनेस और खुद से प्यार किसी भी उम्र में आपको ग्लोइंग और कॉन्फिडेंट बना सकता है. जानिए क्या है उनका मंत्रा? और शायद यही उनकी हमेशा की यंग और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल का राज है.

Malaika Arora का वीकेंड मंत्रा, जानिए क्यों योगा को मानती हैं लाइफसेवर

Weekend Mantra Of Malaika Arora: सोचिए…वीकेंड आते ही जहां हममें से ज़्यादातर लोग आराम करने, देर तक सोने या जंक फूड खाने का प्लान बनाते हैं, वहीं मलाइका अरोड़ा अपने वीकेंड को भी फिटनेस और योगा के नाम करती हैं. 51 की उम्र में भी उनका एनर्जी लेवल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस शनिवार उनकी योगा ट्रेनर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें Malaika क्लास के बीच स्ट्रेच करती दिखीं. कैप्शन था...वीकेंड का मूड: तनाव मुक्त रहो, स्ट्रेच करें और एनर्जी प्राप्त करें (Weekend mood: unwind, stretch and recharge). इस पोस्ट को Malaika ने खुद भी शेयर किया और फैन्स को इशारों-इशारों में समझा दिया कि वीकेंड भी फिटनेस से ब्रेक लेने का बहाना नहीं होना चाहिए.

मलाइका अरोड़ा का हेल्थ सीक्रेट (Malaika Arora fitness)

मलाइका  सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करतीं, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी उतना ही जरूरी मानती हैं. उन्होंने पहले एक शो में बताया था, 'नींद बहुत जरूरी है और अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं. मैं हमेशा अपनी नींद पूरी करने पर जोर देती हूं.' इसके अलावा वे वॉटर थेरेपी, मेडिटेशन, सही खानपान और योगा को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा मानती हैं. यही वजह है कि मलाइका आज भी लाखों लोगों के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन बनी हुई हैं.

मलाइका की पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी (Bollywood fitness inspiration)

मलाइका अरोड़ा सिर्फ फिटनेस क्वीन ही नहीं, बल्कि एक एंटरटेनमेंट आइकन भी हैं. उनकी डांसिंग स्किल्स और पर्सनैलिटी आज भी फैन्स का दिल जीत लेती है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था...The moment I stopped explaining myself was the day I felt free. यानी Malaika अपनी इंडिविजुअलिटी और स्वतंत्रता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं.

पर्सनल लाइफ की झलक (Malaika Arora lifestyle)

Malaika की शादी एक वक्त पर Arbaaz Khan से हुई थी. दोनों का एक बेटा Arhaan है और तलाक के बाद भी वे मिलकर बेटे की को-पैरेंटिंग कर रहे हैं.

