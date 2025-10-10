विज्ञापन

घर में बार-बार जाला बना रही है मकड़ी? दीपावली से पहले बस कर लें ये 3 काम, एक नहीं टिकेगी

Spider web cleaning tips: मकड़ी के जाले हर घर की समस्या है. खासतौर पर दिवाली पर इनकी सफाई एक बड़ी चुनौती बन जाती है. तो जानें कुछ बेहद आसान टिप्स जो पूरे साल जाले को लगने नहीं देंगी.

घर में बार-बार जाला बना रही है मकड़ी? दीपावली से पहले बस कर लें ये 3 काम, एक नहीं टिकेगी
घर में नहीं द‍िखेगी एक भी मकड़ी, दीपावली से पहले अपनाएं ये बेहतरीन ट्रिक्स, पड़ोसन भी पूछेगी ऐसा क्‍या क‍िया?

Spider Web Cleaning Hacks: दीपावली करीब है और हर घर में साफ-सफाई का दौर चल रहा है, लेकिन जब दीवारों के कोनों में मकड़ी के जाले नजर आते हैं, तो सारा मूड खराब हो जाता है. आप भी सोचती होंगी, इतनी सफाई के बाद भी ये जाले कहां से आ जाते हैं? असल में मकड़ियां गंदे और अंधेरे कोनों को पसंद करती हैं, इसलिए अगर घर में थोड़ी भी लापरवाही हो जाए, तो ये झट से अपना घर बना लेती हैं, लेकिन अब चिंता मत करें. आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे तीन घरेलू नुस्खे, जिनसे मकड़ियां दोबारा आपके घर का रास्ता भूल जाएंगी.

1. कैरोसीन और नमक वाला स्प्रे – मकड़ियों का दुश्मन (ghar se makdi bhagane ke tarike)

  • एक गिलास पानी में दो ढक्कन मिट्टी का तेल (कैरोसीन) और एक मुट्ठी नमक डालें. 
  • इसे स्प्रे बॉटल में डालकर अच्छी तरह हिलाएं.
  • अब इस मिश्रण को उन कोनों में छिड़कें जहां मकड़ियां जाले बनाती हैं.
  • मिट्टी के तेल की गंध से मकड़ियां तुरंत भाग जाएंगी और नमक उनके लिए चलना मुश्किल कर देगा.
  • यह नुस्खा न केवल असरदार है बल्कि बेहद सस्ता भी है.
2. नींबू और सिरके का नैचुरल स्प्रे – फ्रेशनेस के साथ सफाई (makdi ke jaale kaise hataye)

  • अगर आपको कैरोसीन की गंध पसंद नहीं है, तो नींबू और सिरका वाला स्प्रे ट्राय करें.
  • आधा कप सिरका, आधा कप पानी और दो नींबू का रस मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरें.
  • इसे दीवारों, खिड़कियों और कोनों पर छिड़कें. 
  • नींबू और सिरके की खुशबू जहां आपको फ्रेश फील देगी.
  • वहीं मकड़ियों को यह गंध बिलकुल पसंद नहीं आती.
3. लैवेंडर या पुदीना ऑयल – घर को बनाएं खुशबूदार और मकड़ी-मुक्त (Diwali safai tips)

मकड़ियां तेज खुशबू से बहुत दूर रहती हैं. 10-12 बूंदें लैवेंडर या पुदीना एसेंशियल ऑयल की एक कप पानी में मिलाकर रोजाना सुबह-शाम स्प्रे करें. इससे घर में हल्की-सी नेचुरल फ्रेग्रेंस रहेगी और मकड़ियां करीब नहीं आएंगी।

साप्ताहिक सफाई है जरूरी (Diwali cleaning tips)

मकड़ियों को गंदे और अंधेरे कोने पसंद होते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार फर्नीचर के पीछे, छत और कोनों की सफाई जरूर करें. ऐसा करने से ये नुस्खे और भी असरदार साबित होंगे.

Spider Removal, Natural Spider Repellent, DIY Spider Spray, Home Cleaning For Spiders, How To Get Rid Of Spiders Naturally
