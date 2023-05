40 के बाद महिलाओं को ब्रेन फॉगिंग और हॉट फ्लैश जैसी अन्य परेशानियों करना पड़ सकता है सामना, आइए जानें

Hot flash : इस उम्र में अचानक गर्मी लगना और पसीना आने लग जाता है जिसे हॉट फ्लैश कहते हैं.

Women health tips : महिला के शरीर में 40 की उम्र के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. इस दौरान इनकी इंटरनल बॉडी में हार्मोनल (Hormone imbalance) चेंजेज होते हैं जिसके कारण शरीर की बनावट और स्वभाव (women health after 40) में परिवर्तन आता है. आज हम इस आर्टिकल में उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इस उम्र के (ageing sign in women) बदलावों (changes after 40 age) के लिए पहले से ही तैयार रहें.