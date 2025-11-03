माधुरी दीक्षित के काले लंबे-घने बालों का ये है राज, 5 रुपये का घरेलू उपाय बालों को बनाएगा घना और खूबसूरत, एक्ट्रेस ने बताया कैसे करें तैयार

Madhuri Dixit's Hair Care Routine: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और अधिक प्रदूषण का असर सेहत के साथ-साथ बालों पर अधिक पड़ता है. आज के समय में कम उम्र में ही लोग बालों के झड़ने या गंजेपन से परेशान हैं. हालांकि, बालों की देखभाल के लिए लोग अक्सर बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले शैंपू, तेल और उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका फायदा कुछ समय तक रहता है और फिर बाद में हालात पहले जैसे ही हो जाते हैं. अगर, आप भी अपने बालों को काले लंबे, घने और रेशमी बनाए रखना चाहती हैं तो बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने हाल ही में ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताया है, जो बालों को नेचुरल तरीके से चमकदार और मजबूत बना सकता है, जिसे खुद एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी अपने बालों के लिए उपयोग करती हैं.

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी दादी-नानी के घरेलू नुस्खों पर भरोसा करती हैं. वह चिकने, चमकदार, लंबे और घने बालों के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं. एक्ट्रेस के अनुसार, महज पांच रुपये में तैयार होने वाला हेयर मास्क बालों में नई जान डाल सकता है.

बालों के लिए केले के फायदे

केले को एक प्राकृतिक कंडीशनर माना जाता है. इसमें मौजूद पोटैशियम और विटामिन बी6 बालों के रूखेपन को कम करके उन्हें मुलायम बनाते हैं. मसला हुआ केला लगाने से स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है और बालों के रेशों को प्राकृतिक नमी मिलती है. जिन लोगों के बालों में दोमुंहे बाल या बहुत ज्यादा टूटने की समस्या है, उन्हें हफ्ते में एक बार इस सामग्री का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए.

माधुरी के अनुसार, दही बालों को प्राकृतिक चमक देती है और केमिकल ट्रीटमेंट से होने वाले रूखेपन को कुछ ही दिनों में दूर कर देती है. दही स्कैल्प पर होने वाली सूजन को भी कम करती है. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोटीन बालों के विकास के लिए जरूरी हैं. यह रूसी कम करता है और स्कैल्प को साफ रखता है. दही बालों को नमी प्रदान करती है और रूखेपन को दूर करती है.

शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है. यह बालों को नमी प्रदान करता है और उनके प्राकृतिक तेल संतुलन को बनाए रखता है. बालों में शहद लगाने से वे हल्के, मुलायम और चमकदार दिखते हैं. माधुरी के अनुसार, शहद न केवल बालों को बाहर से, बल्कि अंदर से भी पुनर्जीवित करता है.

एक पके केले को मैश करें और उसमें एक छोटा चम्मच दही और एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं. इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं. इसे लगभग आधे घंटे से पंद्रह मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. इस उपाय को हफ्ते में दो से तीन बार करते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क नजर आने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.