Lohri 2026: 'सुन्दर मुंदरिए तेरा कौन विचारा..' इस गीत के बिना अधूरा है लोहड़ी का पर्व, यहां पढ़ें पूरे लिरिक्स

Sunder Mundriye Song Lyrics: लोहड़ी के पर्व पर 'सुन्दर मुंदरिए तेरा कौन विचारा ...' पारंपरिक गीत गाने की भी परंपरा है. यह गीत न केवल त्योहार की रौनक बढ़ाता है, बल्कि लोगों को एक साथ जोड़ता है. बच्चे और बड़े सभी इस गीत को गाते हुए नाचते-गाते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं.

Lohri 2026: 'सुन्दर मुंदरिए तेरा कौन विचारा..' इस गीत के बिना अधूरा है लोहड़ी का पर्व, यहां पढ़ें पूरे लिरिक्स
लोहड़ी 2026
Lohri Geet Sunder Mundriye Song Lyrics in Hindi: आज यानी 13 जनवरी को पूरे देश में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. यह त्योहार खासतौर पर उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. लोहड़ी फसल कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग शाम के समय अलाव जलाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, अग्नि को तिल, गजक, गुड़, मूंगफली और मक्के के दानों का भोग लगाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इस दौरान 'सुन्दर मुंदरिए तेरा कौन विचारा ...' पारंपरिक गीत गाने की भी परंपरा है. यह गीत न केवल त्योहार की रौनक बढ़ाता है, बल्कि लोगों को एक साथ जोड़ता है. बच्चे और बड़े सभी इस गीत को गाते हुए नाचते-गाते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं. 

लोहड़ी सुन्दर मुंदरिए गीत लिरिक्स (Lohri Sunder Mundriye Song Lyrics in Hindi)

सुन्दर मुंदरिए
तेरा कौन विचारा
दुल्ला भट्टीवाला
दुल्ले दी धी व्याही
सेर शक्कर पायी
कुड़ी दा लाल पताका
कुड़ी दा सालू पाटा
सालू कौन समेटे
मामे चूरी कुट्टी
जिमींदारां लुट्टी
जमींदार सुधाए
गिन गिन पोले लाए
इक पोला घट गया
ज़मींदार वोहटी ले के नस गया
इक पोला होर आया
ज़मींदार वोहटी ले के दौड़ आया
सिपाही फेर के ले गया
सिपाही नूं मारी इट्ट
भावें रो ते भावें पिट्ट
साहनूं दे लोहड़ी
तेरी जीवे जोड़ी
साहनूं दे दाणे तेरे जीण न्याणे

लोहड़ी 2026 विशेज: इन संदेशों से दें अपनों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं

1. ढोल बजने लगा है, भांगड़ा सजने लगा है,
आज सारा जग झूमने-नाचने लगा है,
लोहड़ी का दिन आया है ऐसा,
सबका दिल खुशियों से भरने लगा है.

हैप्पी लोहड़ी 2026

2. गिद्दे की रौनक और ढोल की आवाज,
आपके घर में हमेशा रहे खुशियों का वास,
आप पर बनी रहे खुशियों की मेहर,
रब्बा करे जिंदगी में खैर.

लोहड़ी दी बधाई

3. रेवड़ी और गजक का स्वाद बड़ा प्यारा,
महक उठे खुशियों से घर-आंगन तुम्हारा.
लोहड़ी की आग निखार दे आपकी किस्मत,
आपके घर में हरदम बनी रहे खुशियां और बरकत.

हैप्पी लोहड़ी 2026

Lohri 2026, Lohri Geet Lyrics
