पूरे 1 महीने लगातार पीजिए इस सब्जी का जूस, लटकती तोंद चली जाएगी अंदर, मोम की तरह पिघलेगी चर्बी

लौकी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसका मतलब यह है कि ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखेगा.

Bottle guard juice benefits : अनहेल्दी फैट बीमारियों का घर होता है. अगर इसे समय रहते न कम किया जाए तो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसे रोगों के शिकार हो सकते हैं. यही कारण है कि आजकल लोग फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहते हैं. वजन बढ़ते ही जिम और योगा करने में लग जाते हैं, ताकि वजन कंट्रोल रखा जा सके. इतना ही नहीं तरह-तरह की डाइट भी फॉलो करते हैं जिसमें फिटनेस फ्रीक के बीच तेजी से वजन घटाने के लिए लौकी का जूस बहुत फेमस है. आज इस आर्टिकल में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप भी इसके गुणों के बारे में जानकर हेल्दी वेट मेंटेन (how to get rid of bad fat) कर सकें.

लौकी जूस के गुण