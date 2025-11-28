विज्ञापन

कृति सनोन से लेकर धनुष तक ये 5 सबसे अच्छे फैशन लुक, वीकेंड मूड के लिए कैजुअल-एथनिक और ट्रेडिशनल एकदम फिट

Celebs Style Looks: आज के फैशन स्पॉटलाइट में सेलेब्स के स्टैंडआउट लूक्स हैं, जो नए ट्रेंड्स से लेकर बोल्ड सिल्हूट्स और स्टेटमेंट रंगों तक, कैजुअल एथनिक ड्रामा से लेकर ट्रेडिशनल चार्म तक आपको पूरा करेंगे.

सेलेब्स फैशन लुक
Fashion Looks: सोशल मीडिया पर सेलेब्स का स्टाइल और लुक हमेशा छाए हुए रहते हैं. सेलेब्स के स्टाइल और लुक को अक्सर लोग फॉलो करते हैं. उनका पहनावे का तरीका, सिचुएशन के ड्रेसिंग कैसे करना आदि. यह सभी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती है. अगर, आप भी सेलेब्स की तरह ही अलग दिखना चाहते हैं तो आप कृति सनोन से लेकर धनुष तक के कुछ फैशन लुक्स को फॉलो कर सकते हैं. आज के फैशन स्पॉटलाइट में सेलेब्स के स्टैंडआउट लूक्स हैं, जो नए ट्रेंड्स से लेकर बोल्ड सिल्हूट्स और स्टेटमेंट रंगों तक, कैजुअल एथनिक ड्रामा से लेकर ट्रेडिशनल चार्म तक, ये 5 सेलेब्स लुक्स आपके वीकेंड मूड के लिए एकदम सही हैं.

कृति सेनन का ट्रेडिशनल ग्लैमर

कृति सेनन ने फिल्म तेरे इश्क में के प्रमोशन के दौरान एक शाइनिंग गोल्डन प्लेन कुर्ता पहना था, जिसमें हाई नेकलाइन और एल्बो-लेंथ स्लीव्स थीं. उन्होंने इसे मैचिंग फ्लेर्ड शरारा के साथ पेयर किया था और कंट्रास्टिंग ग्रीन डुपट्टा ने पूरे एन्सेम्बल को रेविशिंग बना दिया था. उनका यह एथनिक फिट रॉ मैंगो लेबल से चुना गया था.

धनुष का रिलैक्स ट्रेडिशनल लुक

धनुष ने फिल्म तेरे इश्क में के प्रमोशन के दौरान एक सॉफ्ट ब्लू ओवरसाइज्ड रिलैक्स्ड-फिट कुर्ता पहना था, जिसमें स्ट्रेट व्हाइट लाइन्स, एक सब्टल कॉलर और फोल्डेड स्लीव्स थीं. उन्होंने इसे व्हाइट पजामे और ट्रेडिशनल फुटवेयर के साथ पेयर किया था.

रकुल प्रीत सिंह का चॉकलेट-ड्रेस्ड ब्लेजर

अजय देवगन के साथ अपनी हालिया रिलीज की सफलता का आनंद लेते हुए, रकुल प्रीत सिंह ने एक चॉकलेट-ड्रेस्ड ब्लेजर ड्रेस पहना था, जो डेट नाइट्स से लेकर क्लबिंग फिट चेक्स के लिए परफेक्ट है. यह एक मोनोक्रोम को-ऑर्ड सेट है, जिसमें ब्लेजर टाई-उप ड्रेस को मैचिंग हाई-वाइस्टेड शॉर्ट्स के साथ पेयर किया गया है. इस एन्सेम्बल की कीमत 14,500 रुपये है.

करिश्मा कपूर का इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन

करिश्मा कपूर ने एक ट्रेंडी कंटेम्पररी मनीष मल्होत्रा एन्सेम्बल पहना था, जिसमें डस्टी मॉव सारी को सैटिन फिनिश के साथ पेयर किया गया था. उन्होंने इसे एक स्टेनिंग ब्लेजर के साथ पेयर किया था, जिसमें जियोमेट्रिक सेक्विन वर्क था.

विजय वर्मा का जेंडर-न्यूट्रल लुक

विजय वर्मा ने एक कनी-लेंथ व्हाइट कुर्ता पहना था, जिसमें बंधगला-स्टाइल नेकलाइन थी और इसे कंट्रास्टिंग ब्लैक ओपन-स्टाइल शेरवानी के साथ लेयर किया गया था. उन्होंने इसे ब्लैक पटियाला पैंट्स और वेल्वेट लोफर्स के साथ पेयर किया था, जो उन्हें बेस्ट-मैन वाइब्स दे रहा था.

