जानें क्यों हर कोई ले रहा है Korean Head Spa सेशन, सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि आपका मूड भी बदल देगा

Korean Head Spa Trend: क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चेहरे की तरह हमारे सिर की त्वचा यानी स्कैल्प (Scalp) को भी केयर की ज़रूरत होती है? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है जानने का. आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ब्यूटी ट्रेंड वायरल हो रहा है...Korean Head Spa. ये कोई आम हेयर स्पा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर तक रिलैक्स महसूस कराता है. जैसे कोरियन स्किनकेयर ने दुनिया भर में 'ग्लास स्किन' का क्रेज पैदा किया, वैसे ही अब Korean Head Spa लोगों की scalp detox routine बन चुका है.

क्या होता है Korean Head Spa में? (Korean beauty secrets)

यह सेशन लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे चलता है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं.

Customized Scalp Analysis: पहले पता लगाया जाता है कि आपका स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है या डैंड्रफ से भरा है.

Deep Cleaning & Exfoliation: स्कैल्प की गहराई तक जमी गंदगी, ऑयल और डेड स्किन हटाई जाती है.

Scalp Massage: कोरियन तकनीक से मसाज दी जाती है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आपको डीप रिलैक्सेशन देती है.

Nutrient Mask & Serum: जिनसेंग, ग्रीन टी और मगवर्ट जैसे कोरियन हर्ब्स से बने मास्क लगाए जाते हैं जो स्कैल्प को डिटॉक्स और न्यूट्रिशन दोनों देते हैं.

Steam Therapy: आखिरी में दी जाने वाली स्टीम आपके स्कैल्प को पूरी तरह रिफ्रेश कर देती है.

क्या मिलता है रिज़ल्ट? (Benefits of Korean Head Spa)

पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बाल, तनाव में कमी और एक ऐसा refreshing scalp जो खुद में रिलैक्सेशन का एहसास देता है. कई लोगों का कहना है कि सेशन के बाद उन्हें नींद भी बेहतर आने लगती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस (Korean Head Spa Treatment) को कम करने वाली मसाज शामिल होती है.

ध्यान रखें ये बातें (Hair Spa for Relaxation)

स्पा के बाद स्ट्रेटनर या ड्रायर का इस्तेमाल न करें.

बालों को टाइट बांधने से बचें.

वाइड टूथ कॉम्ब (wide tooth comb) से ही कंघी करें.

छोटा बदलाव, बड़ा असर (Glass Skin and Hair Routine)

कोरियन हेयर स्‍पा सिर्फ आपके बालों को नहीं, आपके मूड और माइंड को भी रीसेट कर देता है.

