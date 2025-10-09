Karwa Chauth hair care: करवा चौथ का दिन हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन वो न सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, बल्कि पूरे दिन खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने की तैयारी में लगी रहती हैं. पार्लर जाना, फेशियल करवाना, ब्लीच लगाना...ये सब तो चलता है, लेकिन कई बार बालों की देखभाल पीछे रह जाती है.

अगर आपके पास टाइम कम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं...बस घर पर करें ये 3 स्टेप वाला आसान होम हेयर स्पा, जिससे आपके बाल दिखेंगे पार्लर जैसे स्मूथ, शाइनी और हेल्दी.

पहला स्टेप: गुनगुने तेल से करें ऑयल मसाज (Home hair spa steps)

खूबसूरत बालों की शुरुआत होती है ऑयलिंग से. नारियल, बादाम या ऑलिव ऑयल में से कोई भी तेल हल्का गुनगुना कर लें. अब उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों में 15-20 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों को अंदर से पोषण मिलता है.

अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, तो तेल में थोड़ा एलोवेरा जेल या दही मिलाएं. इससे बाल और भी सॉफ्ट बनेंगे.

Photo Credit: Pexels

दूसरा स्टेप: लगाएं नेचुरल हेयर मास्क (DIY natural hair spa)

ऑयलिंग के बाद आता है सबसे मजेदार स्टेप...हेयर मास्क. इसके लिए पार्लर जाने की जरूरत नहीं, बस किचन से उठाइए दो चम्मच दही. इसे बालों पर 20 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें.

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प को क्लीन करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है और डैंड्रफ से भी राहत देता है.

Photo Credit: Pexels

तीसरा स्टेप: ग्रीन टी से करें हेयर रिंस (Hair oil massage for scalp health)

आखिरी स्टेप में एक मग पानी में ग्रीन टी डालें और बाल धोने के बाद उसी से रिंस करें. ये बालों में नेचुरल शाइन लाता है और स्कैल्प को फ्रेश रखता है.

अब करवा चौथ पर बालों में दिखेगी नेचुरल शाइन (Homemade hair mask for soft shiny hair)

इन आसान 3 स्टेप्स से आपके बाल लगेंगे बिलकुल स्पा जैसे न शैंपू का झंझट, न किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत. बस एक दिन पहले ये ट्रिक अपनाएं और करवा चौथ पर चमक उठें अपने नेचुरल ग्लो के साथ.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा