आखिर इंडिया वालों को क्यों रोमांचित करती है बैंकॉक की नाइट लाइफ

The Nightlife Of Bangkok: वेकेशन मनाना हर किसी का हक है क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ दिन सुकून के भी चाहिए. फॉरेन वेकेशन की बात करें तो दुनिया में इतने सारे देश होने के बावजूद हर साल सबसे ज्यादा इंडियन लोग बैंकॉक जाते हैं. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भारतीय लोगों के लिए वेकेशन के नाम पर ऐसी फैंटेसी है, जिसे हर कोई जिंदगी में एक बार जरूर जीना चाहता है. आखिर बैंकॉक में ऐसा क्या है कि हर साल लाखों लोग लाखों रुपए खर्च करके वहां जाना चाहते हैं. वजह है बैंकॉक की बेबाक और रंगीन नाइटलाइफ जिसे हर कोई एक्सपीरिएंस करना चाहता है. अगर आप भी बैंकॉक की नाइट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां आपको सारी जानकारी मिलेगी.

शानदार नाइटलाइफ के लिए क्यों मशहूर है बैंकॉक - Why Bangkok is best for Nightlife

दूसरे कई मुल्कों की तरह थाईलैंड पर्यटन के मामले में काफी आगे है. खासकर इसकी राजधानी बैंकॉक अपनी जबरदस्त और शानदार नाइटलाइफ को लेकर दुनिया भर में मशहूर है.

बैंकॉक की नाइट लाइट को लेकर यहां आने वाले पर टूरिस्ट के मन में अच्छा खासा क्रेज होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकॉक रात के समय लाइवली हो उठता है. यहां रात में होने वाली एक्टिविटी टूरिस्ट को बहुत ही शानदार एक्सपीरिएंस देती हैं.

बैंकॉक की नाइटलाइफ पर्यटकों को बीयर, बार, डांस, क्लबिंग, मसाज के साथ-साथ और बहुत कुछ देती है. इसके साथ-साथ फुकेट, पटाया और फी फी आइलैंड भी दूसरे मुल्क से आए पर्यटकों को शानदार नाइटलाइफ ऑफर करते हैं.

नाइट क्लब और कॉकटेल पार्टियां - Night Clubs and Parties

बैंकॉक के नाइट क्लब अपनी रंगीनियत के चलते काफी मशहूर हैं. यहां रोज रात को कॉकटेल पार्टियां होती हैं. इन नाइट क्लब में पीना और डांस करना काफी दिलचस्प अनुभव देता है.

यहां पर आपको उम्दा किस्म का अल्कोहल और कॉकटेल मिलेंगे. इसके साथ-साथ डांस बार और डांस शो भी यहां की खास पहचान हैं. यहां आप बिना किसी रोक टोक के पूरी रात इंजॉय कर सकते हैं. यहां कई रूफटॉप बार भी हैं.



मसाज पार्लर - Massage Parlour

भारत में मसाज पार्लर के नाम पर कई तरह की बातें जेहन में आती हैं. लेकिन बैंकॉक में मसाज पार्लर आम हैं.

यहां थाई मसाज पार्लर बहुत पॉपुलर हैं. शाम होते ही, ये मसाज और स्पा पार्लर गुलजार हो जाते हैं.

यहां आपकी बॉडी मसाज होगी और आप रिलेक्स कर पाएंगे. खास बात ये है कि यहां मसाज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

नाना प्लाजा - Nana Plaza

नाना प्लाजा रंगीन तबीयत के लोगों के लिए स्वर्ग सरीखा है. नाना प्लाजा एक तरह का एंटरटेनमेंट हब है जहां कई तरह की अडल्ट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं.

हालांकि, इन सबके लिए नाना प्लाजा को ऑफिशियल मंजूरी और लाइसेंस मिला है. दबी जुबान में इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है

गो गो बार - Go Go bar

बैंकॉक अपने गो गो बार के लिए भी मशहूर है. यहां अल्कोहल परोसा जाता है. साथ ही स्टेज पर बिकनी पहन कर थाई औरतें खूबसूरत डांस करती है. गो गो बार नाइटलाइफ में सुरूर पैदा करते हैं और लोग यहां जमकर इंजॉय करते हैं.

टूरिस्ट प्लेस एट नाइट - Tourist Place at night

बैंकॉक में कुछ पर्यटक स्थल खासतौर पर शाम के वक्त ही खोले जाते हैं.

इनमें गोल्डन माउंट और टेंपल ऑफ डॉन प्रमुख हैं.

चांदनी रात में खासतौर पर यहां लोग जाते हैं और खूबसूरती के साथ-साथ डिवाइन पीस का एक्सपीरिएंस ले सकते हैं.

नाइट क्रूज - Night Cruise

बैंकॉक में नाइट क्रूज पर्य़टकों के लिए एक खास आकर्षण माना जाता है. चाओ फ्राया नदी पर चलने वाले लग्जीरियस क्रूज आपको बेस्ट नाइटलाइफ का एक्सपीरिएंस देते हैं.

इन क्रूज पर आप खाने पीने के साथ जमकर मस्ती कर सकते हैं. यहां से आप बैंकॉक की चमक धमक और लाइट्स के साथ साथ आतिशबाजी का भी नजारा कर सकते हैं.

क्लबिंग - Clubbing

बैंकॉक के कई क्लब रात को ऑफिशियल कार्ड गेम भी कराते हैं. यहां आप पैसा लगाकर कार्ड्स खेल सकते हैं.