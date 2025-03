सरसों के तेल में मेथी डालकर मालिश करने से मिलेंगे कई बड़े फायदे, जानिए कैसे तैयार करें तेल

Fenugreek and Mustard oil Massage Benefits: छोटे बच्चों को अक्सर तेल की मालिश की जाती है. तेल की मालिश करने से शरीर मजबूत होता है. बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी तेल की मालिश काफी फायदा करती है. तेल की मालिश न केवल तनाव कम करती है बल्कि इससे मांसपेशियों को आराम और मजबूती मिलती है. तेल की मालिश से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और स्किन को भी फायदा होता है. हालांकि बाजार में मालिश के लिए कई तरह के तेल हैं लेकिन आयुर्वेद में सरसों के तेल (Fenugreek and Mustard oil Massage)की मालिश को सबसे ज्यादा फायदेमंद कहा गया है. सरसों के तेल की मालिश करने से शरीर को ढेर सारे फायदे (Fenugreek and Mustard oil Massage benefits for body)मिलते हैं और अक्सर लोग सरसों के तेल को गर्म करके मालिश करते हैं. आयुर्वेद में मालिश के सरसों के तेल में मेथी मिलाने की बात कही गई है. सरसों के तेल में मेथी दाना मिलाकर मालिश करने से काफी फायदा होता है. चलिए जानते हैं कि सरसों के तेल में मेथी दाना मिलाकर मालिश करने से क्या होता है. साथ ही जानेंगे कि सरसों के तेल में मेथी किस (How to make Fenugreek and Mustard oil) तरह मिलाई जाए.

सरसों के तेल के फायदे (Mustard oil Benefits)

सरसों का तेल स्किन के साथ साथ शरीर के लिए भी फायदेमंद कहा जाता है.

सरसों का तेल स्किन को स्मूथ बनाता है और उसे नमी प्रदान करता है.

सरसों के तेल में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.

सरसों के तेल में एंटी फंगल,एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं.

ये सभी गुण स्किन के लिए बहुत फायदेमंद कहे जाते हैं.

सरसों के तेल में ढेर सारा विटामिन ई पाया जाता है जो स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

सरसों के तेल इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है, इसके यूज से शरीर बाहरी बीमारियां से लड़ने के लायक बनता है.

सरसों का तेल मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड के चलते दिल के लिए अच्छा होता है.

सरसों का तेल जोड़ों के दर्द में काफी आराम देता है.

Photo Credit: Pexels

सरसों के तेल में मेथी मिलाकर मालिश करने के फायदे (Fenugreek and Mustard oil Massage)

सरसों के तेल में मेथी मिलाकर मालिश से स्किन को नमी मिलती है और वो स्मूथ बन जाती है. सरसों के तेल में मेथी मिलाकर मालिश से मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द कम करने में मदद मिलती है. सरसों और मेथी के तेल और मेथी की मालिश ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है. सरसों और मेथी के तेल की मालिश से डाइजेशन मजबूत होता है. सरसों और मेथी के तेल की मालिश से ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी से आराम मिलता है. गठिया के दर्द में सरसों और मेथी के तेल की मालिश काफी फायदा करती है. सरसों में मेथी मिलाकर इस तेल की मालिश से हड्डियां मजबूत होती हैं. डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियों को दूर करने में सरसों के तेल की मालिश काफी फायदा करती है. सरसों के तेल में मेथी मिलाकर मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं और घने भी होते हैं. जिन लोगों के बाल लगातार झड़ रहे हैं, उन्हें सरसों के तेल और मेथी की मालिश हर हफ्ते करनी चाहिए. जिन लोगों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, उन्हें सरसों के तेल में मेथी मिलाकर मालिश करनी चाहिए. सरसों और मेथी के तेल में घाव भरने की शक्ति होती है. इस तेल की मालिश से घाव जल्दी भरते हैं और घावों का दर्द कम होता है. स्किन संबंधी परेशानियों में सरसों और मेथी के तेल की मालिश काफी कारगर साबित होती है.

सरसों के तेल में मेथी दाना किस तरह मिलाएं (how to make Fenugreek and Mustard oil)