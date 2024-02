रिसर्च में आया इतने घंटे सोने से कभी नहीं होंगे डार्क सर्कल्स और मेंटल लेवल होगा तेज, मिनटों में दे देंगे जवाब

How much to sleep : मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे सोना चाहिए.

खास बातें रिसर्च के मुताबिक इतने घंटे सोना चाहिए.

इससे कभी डार्क सर्कल नहीं होंगे.

और दिमाग भी रहेगा तेज.

Best Time To Sleep: खराब लाइफस्टाइल (Lifestyle) की वजह से लोगों का स्लीप पैटर्न (Sleep Pattern) बिगड़ जाता है. लोगों को देर रात तक जागने की आदत पड़ जाती है. जिसका सबसे ज्यादा असर सेहत पर पड़ता है. नींद पूरी ना होने की वजह से भी शरीर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है. पूरी नींद लेने के साथ सही समय पर सोना बहुत जरुरी होता है. इससे आपका शरीर स्वस्थ (Healthy) रहता है. आइए आपको आज सोने के सही समय (Right Time To Sleep) के बारे में बताते हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं.

ये है सोने और उठने का समय | How Many Hours of Sleep do You Truly Need