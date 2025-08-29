किचन में की जा रही ये गलतियां बना सकती हैं आपको बीमार, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Kitchen hygiene tips: क्या आपने कभी सोचा है कि बार-बार बीमार पड़ने की वजह सिर्फ बाहर का खाना, मौसम या इम्यूनिटी कमजोर होना ही नहीं है, बल्कि किचन में की जाने वाली कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी हो सकती हैं. हम सोचते हैं कि हमारा किचन साफ-सुथरा है, लेकिन असल में वहीं सबसे ज्यादा बैक्टीरिया छिपे होते हैं.

स्पंज को बार-बार इस्तेमाल करना । cooking mistakes to avoid

अधिकतर घरों में बर्तन धोने वाला स्पंज तब तक इस्तेमाल होता है, जब तक वह फट न जाए, लेकिन यही स्पंज बैक्टीरिया का घर बन जाता है. एक स्टडी के मुताबिक, किचन स्पंज में टॉयलेट ब्रश से भी ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं. साबुन से धोने के बावजूद स्पंज में खतरनाक बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो आपके बर्तनों और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हर 1-2 हफ्ते में नया स्पंज जरूर इस्तेमाल करें.

रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को न धोना । mistakes you are making at home

किचन में रोज़ यूज होने वाली चीजें जैसे ग्रोसरी बैग, चाकू, या पानी का मग कई बार बिना धोए ही दोबारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं. इन पर बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जो धीरे-धीरे पेट और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर बार इस्तेमाल करने से पहले इन्हें धोकर ही यूज करें.

चॉपिंग बोर्ड की सफाई में लापरवाही । kitchen cleaning hacks

सब्जी और फल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चॉपिंग बोर्ड को कई लोग सिर्फ पानी से धोकर रख देते हैं, जबकि इसे सही तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है. हमेशा पहले ठंडे पानी से धोएं, फिर गुनगुने पानी और साबुन से वॉश करें. ऐसा करने से सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और यह सुरक्षित तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

बर्तनों को इस्तेमाल से पहले न धोना । kitchen safety in Hindi

अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार धोकर रखे बर्तन दोबारा इस्तेमाल से पहले साफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हवा में मौजूद धूल, कॉकरोच और कीड़े-मकोड़े उन पर बैक्टीरिया फैला सकते हैं, इसलिए हर बार बर्तन यूज करने से पहले सादे पानी से धोना सेहत के लिए सुरक्षित है. किचन साफ-सुथरा रखने के बावजूद अगर ये छोटी-छोटी गलतियां हो रही हैं, तो परिवार बार-बार बीमार पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को सही तरीके से साफ करें और समय-समय पर बदलते रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

