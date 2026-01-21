सफेद शर्ट से जिद्दी दाग-धब्बे कैसे हटाएं? घर पर अपनाएं ये 3 ट्रिक्स, मिनटों में दिखने लगेगी नई जैसी

White Shirt Cleaning Tips: फॉर्मल वियर हो या कैजुअल वियर, सफेद शर्ट पूरे लुक में चार-चांद लगाने का काम करती है. लेकिन अधिकतर लोग इस रंग की शर्ट को पहनने से काफी ज्यादा बचते हैं. इसका कारण है कि यह बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और कई बार खाने-पीने के ऐसे जिद्दी दाग लग जाते हैं जो काफी कोशिशों के बाद भी नहीं हटते हैं. इन धब्बों को हटाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनसे पीले निशान पड़ने का खतरा बना रहता है. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए 3 ऐसी आसान ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप सफेद शर्ट से जिद्दी दाग-धब्बे आसानी से हटा सकते हैं. इन ट्रिक्स में केवल घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है जिससे केमिकल से होने वाले नुकसान का भी खतरा नहीं रहता. आइए जानते हैं...

1. बेकिंग सोडा और सिरका

आप सफेद शर्ट के दाग-धब्बों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बाल्टी गुनगुने पानी में 1 कप सिरका और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें. इसके बाद बाल्टी के पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब इस घोल में शर्ट भिगा दें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर बाल्टी में से शर्ट निकालें और साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से आपकी सफेद शर्ट मिनटों में नई जैसी चमकने लगेगी.

सफेद शर्ट के जिद्दी दाग हटाने के लिए नींबू और नमक भी काफी ज्यादा मददगार माने जाते हैं. इसके लिए आप नींबू के रस में नमक मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब इस मिश्रण को शर्ट के दाग-धब्बे वाले हिस्से पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर इस शर्ट को धूप में सुखाने के लिए डाल दें. इससे दाग-धब्बे हट जाएंगे और शर्ट की चमक भी बनी रहेगी.

सफेद शर्ट को चमकाने के लिए आप डिशवॉश लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. खासकर अगर आपकी शर्ट पर खाने-पीने के पीले दाग लग गए हैं, तब यह नुस्खा बेहद असरदार माना जाता है. इसके लिए आप शर्ट के दाग वाले हिस्से पर डिशवॉश लिक्विड लगाएं और हल्के हाथों की मदद से रगड़ें. फिर साफ पानी से शर्ट को धो लें. इससे तेल, खाने-पीने के निशान जल्दी साफ हो जाएंगे.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.