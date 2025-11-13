Joint Pain Problem: आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है. शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगी है. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में कई पोषक तत्वों की कमी पाई जाने लगी है. कई लोगों को जोड़ों में दर्द (Joint Pain) की समस्या होने लगी है. ये परेशानी शरीर में विटामिन डी (Deficiency Of Vitamin D) की कमी की वजह से हो रही है. विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरुरी है. जब शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द (Joint Pain Problem) जैसी समस्याएं होने लगती हैं. आज के समय में लोग धूप में नहीं बैठते हैं या धूप नहीं सेकते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाती है. आइए आपको इस विटामिन की कमी से होने वाली परेशानियों के बारे में बताते हैं.

जोड़ों का दर्द किसकी कमी से होता है? (Joint Pain Vitamin D Deficiency)

जोड़ों का दर्द कई कारणों से हो सकता है मगर विटामिन डी की कमी एक मुख्य वजह है. यह विटामिन शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. जिससे जोड़ों में दर्द, जकड़न और गठिया जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

Photo Credit: iStock

कौन सी बीमारी से जोड़ों में दर्द होता है? ( Joint Pain Medical Issue)

जोड़ों में दर्द के पीछे दो मेन बीमारियां गैं. एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने के साथ होता है. जब जोड़ों की कार्टिलेज के घिसने लगती हैं तो इससे दर्द होता है. वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है. जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से जोड़ों पर हमला करके सूजन और दर्द पैदा करती है.

जोड़ों का दर्द कैसे ठीक हो सकता है? (How To Cure Joint Pain)

जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं. इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में काफी बदलाव करने होंगेय आपको वजन कंट्रोल करने से लेकर रोज व्यायाम करना होगा. साथ ही अपनी डाइट में विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करना होगा. इसके अलावा जहां पर दर्द है वहां पर सिकाई करें. अगर ये सब करने के बाद भी दर्द से आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से परामर्श जरुर ले लें.

जोड़ों के दर्द का क्या कारण है? (Causes Of Joint Pain)

जोड़ो में दर्द के कई कारण हो सकते हैं. इसमें विटामिन डी की कमी, गठिया, चोट या यूरिक एसिड के जमने की परेशानी भी हो सकती है. इस वजह से अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें.

जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है?

जोड़ों के दर्द के लिए अरंडी का तेल, लैवेंडर का तेल, चंदन का तेल, तिल का तेल और अदरक का तेल जैसे तेल बहुत ही लाभदायक हैं. शाम में इन तेल की माल‍िश करने से काफी आराम म‍िलता है. अरंडी का तेल सूजन-रोधी और दर्द-निवारक गुणों के कारण बहुत फायदेमंद माना गया है. तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण बहुत ज्‍यादा होते हैं और लैवेंडर का तेल सूजन और दर्द को कम करने में काफी मददगार होता है.

