Benefits to Eat Khajoor for Blood Increase: एक सेहतमंद शरीर में पर्याप्त कामकाज करने की क्षमता उसमें मौजूद खून की मात्रा पर तय करती है. अगर शरीर में पर्याप्त खून है तो शरीर फिट हेल्दी रहेगा और सारे कामकाज करता रहेगा. लेकिन अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो बॉडी को सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और शरीर एनीमिया (Dates benefits for anemia) का भी शिकार हो जाता है. ऐसे में कमजोरी, थकान, सिर में दर्द,चक्कर आना सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है. स्किन पीली दिखने लगती है और वजन भी एकाएक गिरने लगता है. ऐसे में जरूरी है कि शरीर में खून की कमी न हो. ऐसे में आयरन युक्त हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है. अगर हेल्दी डाइट से बात नहीं बन रही है तो आचार्य बालकृष्ण ने एक खास ड्राई फ्रूट बताया है जो जल्द ही शरीर में खून की कमी दूर कर देगा. जी हां, बात हो रही है खजूर की. खजूर खून (how to Eat Dates)की कमी दूर करता है और सेहत को ढेर सारे फायदे करता है.

खजूर है पोषक तत्वों का पावर हाउस (Dates are Powerhouse in Energy)

खजूर ऐसा मेवा है जिसे पोषक तत्वों और एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है. इसमें शरीर के लिए फायदेमंद ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अगर आप सुबह चार भीगे हुए खजूर खा लेते हैं तो दिन भर की एनर्जी मिल जाती है. इतना ही नहीं खजूर को डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं. खजूर में ढेर सारा फाइबर और आयरन पाया जाता है. इसके अंदर मौजूद मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉप भी खूब सारी मात्रा में पाया जाता है. खजूर में विटामिन सी, विटामिन बी6 और विटामिन डी की भी भरमार होती (Soaked Dates are good for health) है. खजूर में नेचुरल शुगर होता है जिसे फ्रुक्टोज और सुक्रोज कहा जाता है.

खून की कमी दूर करता है खजूर (Dates are good for Blood increase)

खजूर में ढेर सारा आयरन और विटामिन बी 6 शरीर में खून की कमी दूर करता है. इसके सेवन से शरीर को एनर्जी मिलती है और थकान दूर होती है. खजूर के सेवन से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है. इसका रोज सेवन करने से शरीर में तेजी से खून बढ़ता है और एनीमिया दूर हो जाता है. एक दिन में आप चार से पांच खजूर खा सकते हैं. कोशिश करें कि भिगोए हुए खजूर खाएं, ये दोगुना फायदा करते हैं.

हाई बीपी को कंट्रोल करता है खजूर (Dates for High BP)

खजूर के सेवन से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है. इसे खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्ऱॉल बढ़ता है. इससे दिल हेल्दी रखने में मदद मिलती है. इसके साथ साथ खजूर के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है. आपको बता दे कि लगातार हाई बीपी दिल की कई बीमारियों का कारण बन सकता है.

अर्थराइटिस से राहत दिलाए खजूर (Dates help in Arthritis)



खजूर में ढेर सारा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है. इस लिहाज से इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलता है. इसके नियमित सेवन से गठिया जैसी बीमारी में काफी राहत मिलती है.

डाइजेशन बूस्ट करता है खजूर (Dates help to Boost Digestion)

खजूर का सेवन करने से डाइजेशन मजबूत होता है. इसमे पाया जाने वाला डायटरी फाइबर डाइजेशन को बूस्ट करता है और कब्ज, पेट में दर्द, एसिडिटी अफारा जैसी दिक्कतें खत्म हो जाती है. इसके डेली यूज से मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है.

किस तरह करें खजूर का सेवन (How to Eat Dates)

खजूर का सेवन आमतौर पर सुबह के समय करना चाहिए

एक दिन में आप तीन से चार खजूर खा सकते हैं.

खजूर को पानी में भिगोकर खाना चाहिए.

दोपहर के स्नेक्स में भी खजूर खाए जा सकते हैं.

जिन लोगों को वेट गेन करना है उन्हें खजूर को घी के साथ रात के समय खाना चाहिए

