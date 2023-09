Katori Face Massage: रोशनी चोपड़ा से सीखिए कटोरी से कैसे करते हैं फेस लिफ्टिंग

एक छोटे साइज की कटोरी लें और अपने फेवरेट फेस ऑयल (face oil) या फेस माश्चराइजर की कुछ डॉट चेहरे पर लगा लें.

How To Do Face Massage From Katori : स्किन केयर (Skin care) और फेस को जवां बनाएं रखने के लिए आजकल फेस मसाज टूल्स का यूज किया जाता है. ये टूल्स फेस की बहुत अच्छे से मसाज करते हैं जिससे चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और स्किन ग्लो करने लगती है. इसके लिए गुआ शा, जेड रोलर से लेकर टी बार फेस मसाज टूल्स तक अवलेबल हैं, पर क्या आप जानते हैं घर में रखी एक कटोरी भी यह काम आसानी से कर सकती है. एक्ट्रेस व एंकर रोशनी चोपड़ा (Roshni Chopra) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कटोरी से फेस मसाज (face massage) करने का वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं कैसे कटोरी से फेस मसाज किया जा सकता है और क्या हैं इसके फायदे.

कैसेकरें कटोरी से फेस मसाज